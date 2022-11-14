Справка не принимается. Изменился список документов для выезда за границу мужчинам с инвалидностью 14 ноября, 11:54 Как инвалидам уехать за границу во время войны (Фото:Pixabay.com)

Украинцы с инвалидностью всех групп больше не имеют права пересекать границу Украины на основании справки МСЭК.

Инвалидам во время войны разрешили пересекать границу Украины с сопровождающими неограниченное количество раз. Однако, как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, правительство исключило из пункта 2 статьи 2 Постановления Кабмина № 57 Кабмина от 27 января 1997 года Правил пересечения государственной границы гражданами Украины справку акта осмотра медико-социальной экспертной комиссией № 157-1/о. Кроме того, готовится реформа системы работы МСЭК.

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«Министерство здравоохранения активно работает над решением проблем в работе МСЭК, в том числе и для предотвращения каких-либо проявлений коррупции в их деятельности. Широкомасштабная агрессия Российской Федерации против Украины и мобилизация украинских мужчин, к сожалению, спровоцировала возникновение у некоторых лиц желания "подзаработать" на запрете выезда за границу. Мы изучили вопрос, где было больше возможностей для махинации и должным образом на это отреагировали», — подчеркнул Виктор Ляшко.

Справка МСЭК ― что в ней указано и как ее получают

Справка к акту осмотра МСЭК по форме первичной учетной документации № 157-1/о дублирует информацию по выписке из акта обзора МСЭК, которая направляется в социальные службы для осуществления дальнейших выплат и льгот социального назначения. Форма № 157-1/о применяется при вынесении решения МСЭК об установлении группы, причин и срока инвалидности.

Справка к акту МСЭК содержит информацию о группе и причине инвалидности, сроке установления инвалидности, выводе об условиях и характере труда, рекомендованные меры по восстановлению трудоспособности, обязательные для предприятий, учреждений и организаций и выдается после осмотра врачами МСЭК.

Как отмечают представители Минздрава в пояснении к запрету использования справки, справка не содержит данных, позволяющих идентифицировать лицо, которое еее предоставляет, поэтому имеются риски возможности его подделки.

Выезд инвалидов за границу во время войны ― список документов

В Правилах пересечения государственной границы гражданами Украины перечислены три вида документов, дающих инвалидам право на выезд за границу:

удостоверение, подтверждающее соответствующий статус;

пенсионное удостоверение или удостоверение, подтверждающее назначение социальной помощи, в которых указана группа и причина инвалидности;

справка для получения льгот лицами с инвалидностью, не имеющими права на пенсию или социальную помощь, по форме, утвержденной Минсоцполитики.