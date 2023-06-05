«Брали от 6 до 10 тысяч долларов». ГБР заявило, что разоблачило чиновника на содействии нелегальному пересечению границы 5 июня, 12:31 Работники ГБР сообщили о подозрении начальнику отделения одного из районных территориальных центров комплектования (Фото:dbr.gov.ua)

Работники ГБР в сотрудничестве с СБУ сообщили о подозрении начальнику отделения одного из районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки Киевской области, говорится в сообщении ГБР в понедельник, 5 июня.

В ведомстве сообщили, что чиновник подозревается в организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины, в частности в Молдову и Венгрию.

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«Установлено, что чиновник обеспечивал изготовление поддельных военно-учетных и медицинских документов о непригодности к военной службе. В частности, он готовил для уклонистов соответствующее заключение ВВК и документ об исключении с воинского учета», — сказано в сообщении.

По информации ведомства, начальник отделения действовал в сговоре с двумя сообщниками — своим знакомым, бывшим руководителем Киевского областного военкомата и его сыном. Подельники подыскивали «клиентов», выполняли роль консультантов по дальнейшему пересечению границ Молдовы и Венгрии, а также выполняли роль посредников при передаче взяток.

«За свои услуги злоумышленники брали от 6 до 10 тысяч долларов США. Стоимость зависела от имеющихся проблем со здоровьем уклонистов и их возраста. Чем старше был человек, тем дешевле была „услуга“ по подделке документов», — сказано в сообщении.

Работники ГБР задержали подельников чиновника во время получения 8 тыс. долларов США за очередной пакет поддельных документов.

Сейчас задокументировано две «сделки» злоумышленников, за которые они выторговали 14 тыс. долларов США. Досудебное расследование продолжается.