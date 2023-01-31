Нелегально выехать из Украины с начала российского вторжения пытались 13 тысяч человек — ГПСУ 31 января, 18:44 Украинский пограничник (Фото:Госпогранслужба Украины via Facebook)

Госпогранслужба с начала российского полномасштабного вторжения в Украину задержала на границах 13 тысяч человек, которые пытались незаконно покинуть страну.

Об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

«В целом с 24 февраля на зеленом участке границы, то есть за пределами пропуска, было задержано более 9100 таких лиц. По-прежнему больше всего на участках границы с Румынией и Молдовой», — сказал он.

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Демченко добавил, что еще почти 3900 человек были остановлены в пунктах пропуска при попытке пересечь границу по поддельным документам или другим незаконным способом.

«Здесь тенденция больше наблюдается на границе с Венгрией и Польшей», — добавил Демченко.

Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины провела новую масштабную спецоперацию по ликвидации каналов незаконной переправки за границу украинских граждан призывного возраста. К незаконной схеме причастны депутаты районного совета Киевской области.