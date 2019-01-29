Выдвижение Порошенко на второй срок и закрытие дела против Холодницкого. Главные новости 29 января Вчера, 20:00 340 Цей матеріал також доступний українською Коллаж НВ Главные новости дня Коллаж НВ

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина подаст заявку на членство в ЕС в 2024 году, а в Венесуэле продолжает расти количество погибших во время протестов.

НВ собрало главные новости дня.

Порошенко объявил о выдвижении на второй президентский срок

Президент Украины Петр Порошенко объявил о выдвижении на второй президентский срок. Об этом он сказал на форуме От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем. Читать далее...

Украина и Франция подписали договор, позволяющий решить ключевую проблему Мариуполя

В рамках реализации плана по восстановлению инфраструктуры Донбасса Украина и Франция подписали кредитное соглашение по проекту обновления системы водоснабжения Мариуполя. Читать далее...

Количество погибших во время протестов в Венесуэле превысило 40 человек

Пресс-секретарь Управления Верховного комиссара ООН по правам человека Руперт Колвилл заявил, что количество погибших в результате антиправительственных протестов в Венесуэле превысило 40 человек. Читать далее...

СБУ закрыла дело против Холодницкого

Главное следственное управление СБУ закрыло уголовное производство против руководителя Специальной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого. Читать далее...

Верховный суд разрешил арест акций госбанков РФ за аннексию Крыма

Верховный суд Украины разрешил арест акций дочек российских госбанков в качестве компенсации за аннексию Крыма. Читать далее...

Украина подаст заявку на членство в ЕС в 2024 году

Президент Петр Порошенко заявил, что Украина в 2024 году подаст заявку на членство в Европейском Союзе. Читать далее...