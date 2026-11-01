Эксперты в области военного дела и инженерии объяснили NV, зачем россияне атакуют киевские мосты и эффективно ли украинские власти отвечают врагу на эти удары.

«В войне на истощение нельзя зависеть от нескольких стационарных „узких мест“, координаты которых известны врагу до миллиметра», — заявил NV Анатолий Храпчинский, эксперт и офицер Воздушных сил (ВС) в резерве, комментируя тему, которая в последнее время приобрела критическую важность не только для украинской столицы и ее жителей, но и для обороноспособности государства. Речь идет о киевских мостах, по которым враг начал наносить системные удары.

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30 октября стало понятно, какие два решения этой проблемы планирует воплотить в жизнь украинская власть.