Бетон и сталь против ракет. Будет ли эффект от новых переправ через Днепр в Киеве и выдержат ли мосты столицы баллистику — анализ NV

1 ноября, 04:25
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Полицейские на Северном мосту, пострадавшем от удара российского беспилотника (Фото: REUTERS)

Полицейские на Северном мосту, пострадавшем от удара российского беспилотника (Фото: REUTERS)

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Эксперты в области военного дела и инженерии объяснили NV, зачем россияне атакуют киевские мосты и эффективно ли украинские власти отвечают врагу на эти удары.

«В войне на истощение нельзя зависеть от нескольких стационарных „узких мест“, координаты которых известны врагу до миллиметра», — заявил NV Анатолий Храпчинский, эксперт и офицер Воздушных сил (ВС) в резерве, комментируя тему, которая в последнее время приобрела критическую важность не только для украинской столицы и ее жителей, но и для обороноспособности государства. Речь идет о киевских мостах, по которым враг начал наносить системные удары.

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30 октября стало понятно, какие два решения этой проблемы планирует воплотить в жизнь украинская власть.

Теги:   Киев Южный мост Баллистические ракеты Война России против Украины

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