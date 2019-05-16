Выдернул чеку: пьяный пассажир автобуса Харьков-Чугуев угрожал взорвать себя
В четверг, 16 мая, в Харьковской области пассажир рейсового автобуса угрожал взорвать себя гранатой.
Как сообщили в местной полиции, инцидент произошел в пассажирском автобусе сообщением Харьков - Чугуев.
Во время остановки в поселке Рогань один из пассажиров сумел успокоить мужчину и отобрать у него гранату.
Вызванные на место происшествия полицейские выяснили, что 58-летний житель Чугуевского района в состоянии алкогольного опьянения устроил конфликт со своей сожительницей, очевидцами которого стали пассажиры автобуса.
Во время ссоры мужчина вытащил из кармана ручную гранату Ф-1, выдернул чеку и угрожал взорвать себя и женщину.
В результате инцидента никто из пассажиров не пострадал.