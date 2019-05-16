Выдернул чеку: пьяный пассажир автобуса Харьков-Чугуев угрожал взорвать себя Сегодня, 21:24 94 Цей матеріал також доступний українською полиция Никто из пассажиров не пострадал полиция

В четверг, 16 мая, в Харьковской области пассажир рейсового автобуса угрожал взорвать себя гранатой.

Как сообщили в местной полиции, инцидент произошел в пассажирском автобусе сообщением Харьков - Чугуев.

Во время остановки в поселке Рогань один из пассажиров сумел успокоить мужчину и отобрать у него гранату.

Вызванные на место происшествия полицейские выяснили, что 58-летний житель Чугуевского района в состоянии алкогольного опьянения устроил конфликт со своей сожительницей, очевидцами которого стали пассажиры автобуса.

Во время ссоры мужчина вытащил из кармана ручную гранату Ф-1, выдернул чеку и угрожал взорвать себя и женщину.

В результате инцидента никто из пассажиров не пострадал.