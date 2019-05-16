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Выдернул чеку: пьяный пассажир автобуса Харьков-Чугуев угрожал взорвать себя

Сегодня, 21:24
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Выдернул чеку: пьяный пассажир автобуса Харьков-Чугуев угрожал взорвать себя - фото

полиция

Никто из пассажиров не пострадал

В четверг, 16 мая, в Харьковской области пассажир рейсового автобуса угрожал взорвать себя гранатой.

Как сообщили в местной полиции, инцидент произошел в пассажирском автобусе сообщением Харьков - Чугуев.

Во время остановки в поселке Рогань один из пассажиров сумел успокоить мужчину и отобрать у него гранату.

Вызванные на место происшествия полицейские выяснили, что 58-летний житель Чугуевского района в состоянии алкогольного опьянения устроил конфликт со своей сожительницей, очевидцами которого стали пассажиры автобуса.

Во время ссоры мужчина вытащил из кармана ручную гранату Ф-1, выдернул чеку и угрожал взорвать себя и женщину.

В результате инцидента никто из пассажиров не пострадал.

Теги:   Харьковская область

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