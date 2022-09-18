Соловьев приписал «свинарник», устроенный оккупантами в церкви под Изюмом, Вооруженным силам Украины 18 сентября, 15:38 «Свинарник», оставленный оккупантами, в Свято-Троицком храме УПЦ МП в селе Малая Комышеваха (Фото:Стратком/ВСУ)

Российский пропагандист Владимир Соловьев украл видео советника министра внутренних дел Антона Геращенко из церкви под Изюмом и приписал «свинарник», который там устроили оккупанты, Вооруженным силам Украины.

Соответствующее разоблачение опубликовано на сайте Детектор медиа.

Видео из освобожденного после российской оккупации Свято-Троицкого храма УПЦ МП в селе Малая Комышеваха недалеко от Изюма Харьковской области распространил в Telegram российский пропагандист Соловьев.

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«Вооруженные силы Украины устроили в православном храме грязную казарму, «святой алтарь обесчещен», — написал он.

Рупора Кремля не остановило то, что видео подписано @Pravda_Gerashchenko с телеграмм-канала советника министра внутренних дел, который 14 сентября был в Изюме с группой иностранных журналистов во время поднятия флага с участием Владимира Зеленского.

15 сентября в Telegram Геращенко опубликовал видео из храма под Изюмом.

«Рашисты превратили храм в Изюме в свинарник. Судя по обстановке, раненых прямо здесь и отпевали их командиры. Как водится у орков — церковь превратилась в хлев. Украинцы в таких условиях даже животных не держат. Никто уже не сомневается, что „вторая армия мира“ пришла к нам воевать с гражданским населением, школами, больницами и церквями», — написал он.

Позже во время осмотра храма бойцов ВСУ шокировал «военный госпиталь» российских оккупантов в Харьковской области.

«Трупная вонь и полная антисанитария», — прокомментировали военные.

6 сентября в утреннем обращении Генштаба сообщили, что Свято-Троицкий храм в селе Малая Комышеваха россияне используют как полевой госпиталь. 10 сентября украинские военные освободили Изюм.

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