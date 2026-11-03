Офис генпрокурора заявил, что выполнил все необходимое для экстрадиции экс-депутата Святаша из Швеции

Украинские прокуроры и суды выполнили все процессуальные действия, необходимые для того, чтобы Швеция могла выдать Украине бывшего народного депутата Дмитрия Святаша . Об этом во вторник, 3 ноября, сообщили в Офисе генерального прокурора.

Как пояснили в Офисе Генерального прокурора, дело было сложным, поскольку уголовные производства в отношении Святаша находятся на разных стадиях рассмотрения и в разных судах. По словам прокуроров, они параллельно готовили, оформляли и переводили материалы по всем делам, а также обосновывали необходимость выдачи экс-депутата.

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В ведомстве добавили, что для сопровождения дела в Киевском апелляционном суде к группе прокуроров привлекли специалистов по международному сотрудничеству.

По данным Офиса генпрокурора, необходимые решения приняли Киевский апелляционный суд и Винницкий городской суд. В прокуратуре считают, что это позволило обратиться к Швеции с просьбой о выдаче Святаша в рамках всех производств, не упустив ни одного.

Теперь, как подчеркивают в Офисе Генерального прокурора, дальнейшая процедура зависит от органов международного сотрудничества, в частности от шведской стороны. В ведомстве отметили, что Святашу инкриминируют тяжкие преступления, и выразили надежду на конструктивное взаимодействие всех сторон.

27 октября бывший народный депутат Дмитрий Святаш был задержан на границе Швеции, куда он прибыл на концерт Стиви Уандера. Как сообщили проект «Схемы» и шведское издание Expressen, он предъявил пограничникам украинский паспорт, хотя имеет и российское гражданство. В настоящее время Святаш находится под стражей по решению Миграционного управления Швеции. По словам его адвоката, основанием для отказа во въезде стал запрет со стороны Польши, внесенный в общую базу данных Шенгенской зоны.

Святаш был народным депутатом четырех созывов — с 2002 по 2019 год, преимущественно от «Партии регионов» Виктора Януковича. В 2019 году, по данным следствия, он выехал в Россию, и его впервые объявили в розыск. Против него было открыто несколько уголовных производств.

В декабре 2022 года СБУ объявила его в международный розыск по подозрению в посягательстве на территориальную целостность Украины: по данным спецслужбы, он призывал жителей оккупированных территорий поддерживать оккупантов и получать российские паспорта. Летом 2024 года суд заочно приговорил Святаша к 12 годам лишения свободы за оправдание российской агрессии и мошенничество на сумму 2,2 млрд грн. Адвокаты обжаловали приговор, и в настоящее время дело рассматривает Киевский апелляционный суд.

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В мае 2023 года СБУ также заподозрила Святаша — наряду с бывшими «регионалами» Олегом Царевым и Игорем Марковым — в государственной измене. По версии следствия, он передавал Цареву информацию о последствиях российских ракетных ударов (в частности, по Кременчугскому НПЗ), а тот — Министерству обороны РФ. Это дело рассматривается в суде с апреля. По данным проекта Схемы, Святаш получил российское гражданство в ноябре 2020 года, а с ноября 2023-го находится под санкциями СНБО.