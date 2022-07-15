«Стучать в двери малоэффективно». В Сухопутных войсках объяснили выдачу повесток на улице 15 июля, 18:22 Вручение повестки в 90% случаев не означает немедленный призыв, заявили в Сухопутных войсках ВСУ (Фото:Министерство обороны Украины via Facebook)

Начальник управления персоналом штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач рассказал, почему повестки военнообязанным могут вручать в общественных местах.

Во время брифинга в пятницу, 15 июля, Горбач объяснил, что раздача повесток не означает срочный призыв.



«В 90% случаев или даже больше это совсем не так. Повестка в первую очередь раздается для того, чтобы гражданин пришел в территориальный центр комплектования и начальник этого центра смог уточнить его военно-учетные данные, состояние здоровья. Возможно, потом, при необходимости, если он соответствует всем качествам, — призвать его на службу в армии», — сказал он.

Видео дня

Представитель командования Сухопутных войск также напомнил, что повестки могут вручать в любом месте, где это не запрещено законом. По его словам, начальники территориальных центров комплектования, которые должны уточнять данные военнообязанных, выбирают самые вероятные места, где можно выполнить задачу в самое короткое время.

«Ходить по жилым кварталам, где установлены домофоны, или по частным домам, где высокие ворота, стучать в двери, где никто не открывает — эффективность работы будет очень мала. Если это общественное место, где большое скопление людей и это не запрещено законодательством, эффективность вручения будет намного выше», — добавил Горбач.

Ранее петиция на сайте президента Украины с призывом запретить выдачу повесток на улице, блокпостах и заправках набрала более 25 тысяч подписей.

Министр обороны Алексей Резников заявил, что выступает против практики вручения повесток в военкомат в качестве наказания за правонарушения.

День на позициях вместе с комбригом 103-й бригады ТрО, защищающей восточные рубежи от оккупантов https://www.youtube.com/embed/GsVyU73RPrQ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.