Большинство украинцев негативно относится к онлайн-голосованию из-за рисков фальсификаций, хотя часть населения считает проведение выборов после перемирия необходимым шагом.

Об этом в пятницу, 16 января, свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

По данным опроса, 60% респондентов высказались против идеи голосования онлайн, тогда как лишь 35% поддерживают ее.

Реклама

Исследователи отметили, что когда в опросе уточняли риски возможных фальсификаций, критическое отношение к онлайн-голосованию росло до 71%, тогда как положительную оценку давали лишь 21%.

Для сравнения, в 2023 году на аналогичный вопрос 69% респондентов также выразили обеспокоенность относительно возможных манипуляций, а 29% поддерживали формат. В КМИС добавили, что за последние годы существенных изменений в отношении населения не наблюдается, и обсуждение рисков фальсификаций только усиливает негативное отношение к онлайн-голосованию.

В то же время 64% опрошенных считают, что проведение президентских выборов через 2−3 месяца после возможного перемирия является необходимым шагом для демонстрации готовности Украины к выборам. Лишь 18% респондентов оценивают это как попытку действующего президента Владимира Зеленского остаться у власти.

Опрос проводился с 9 по 14 января 2026 года методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных номеров. Социологи опросили 601 респондента в возрасте от 18 лет на территории, контролируемой правительством Украины. Опрос не охватывал жителей временно оккупированных территорий и граждан, выехавших за границу после 24 февраля 2022 года.

Формальная статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,3) не превышает 5,3% для показателей около 50%. Из-за условий войны возможно дополнительное систематическое отклонение.