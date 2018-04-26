Выборы в Одесской области: кандидат покупал голоса по 600 грн - фото

В одном из магазинов нашли 10 тысяч гривен, предназначенных на подкуп

В одесском городе Килия правоохранители обнаружили факты подкупа избирателей на выборах в городской совет.

Об этом в четверг, 26 апреля, сообщает прокуратура области.

"Схема предусматривала обман избирателей и заключение безвозмездных сделок с кандидатом для проведения агитации, а впоследствии голосования за определенных лиц. Стоимость голоса избирателя махинаторы оценили в 600 грн, которые выдавали частями в три этапа", - рассказали правоохранители.

Кроме того, 26 апреля, правоохранители в помещении одного из магазинов в Килии обнаружили более 10 тысяч гривен, завернутых в однотипные пакеты с агитационных листовок партии, а также копии договоров.

В прокуратуре напомнили, что за подкуп избирателя, совершенное повторно группой лиц, Уголовным кодексом предусмотрено до 7 лет лишения свободы (ч. 4 ст. 160 Уголовного кодекса Украины).

С 10 марта в Одесской области начался процесс первых выборов депутатов сельских, поселковых, городских советов Килийского, Любашевской и Окнянськои объединенных территориальных общин и соответствующих сельских, поселковых, городских голов.

Напомним, сейчас за такие нарушения тем, кто пытается подкупить избирателя, грозит 3 года тюрьмы. Кабинет министров предлагает увеличить наказание в таких случаях как минимум вдвое.

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