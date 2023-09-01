«Крематории работают круглосуточно». Координатор Желтой ленты рассказал NV о «выборах» на оккупированной территории и потерях россиян 1 сентября, 06:27 NV Премиум Локальное фейковое «голосование» в оккупированном РФ Мариуполе, 31 августа 2023 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Иван, координатор движения сопротивления Желтая лента, рассказал в интервью Radio NV о подготовке врагом так называемых «выборов» на оккупированной территории и о попытках россиян скрыть потери на фронте.

— Мы понимаем, под каким огромным давлением находятся украинцы под оккупацией. Уже более полутора лет продолжается эта оккупация во многих населенных пунктах.

Не говоря уже, конечно, о тех девяти годах в Крыму и частях Донецкой и Луганской областей. Что вы знаете о том, а каким образом заставляют или агитируют украинцев участвовать в этом голосовании?

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— Сейчас оккупационные власти пытаются полностью утвердить саму процедуру для украинцев этого голосования. Поэтому они создают различные виды голосований. Например, не только по российскому паспорту, но и по украинскому паспорту. Пару недель назад они приняли, что можно пользоваться Дією для верификации личности, чтобы голосовать. И эти все вопросы должны проходить через местные миграционные службы.

И из-за понимания того, что явка будет чрезвычайно низкой, они вводят и онлайн-голосование. Но также понимая, что чрезвычайно трудно привлечь украинцев к этим псевдоголосованиям, они уже начинают обходить здания, имеется в виду жилые помещения.