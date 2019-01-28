Выборы-2019: в КИУ назвали области, где Россия активно пытается вмешаться в процесс Вчера, 12:31 513 Цей матеріал також доступний українською EPA В КИУ рассказали, как Россия вмешивается в выборы президента EPA

По данным Комитета избирателей Украины, Россия уже пытается повлиять на выборы президента через пропаганду и киберпровокации.

Как заявил председатель Комитета избирателей Украины Алексей Кошель, информационное вмешательство всего проявляется в вопросах распространения российского аналогового телевидения в приграничных районах Черниговской, Сумской и Харьковской областей.



"Кроме того, значительный процент граждан Украины имеет доступ к российскому телепродукту через спутниковое вещание. Сейчас российская пропагандистская машина пытается максимально использовать такую зависимость и существенно увеличивает процент тематики, связанной с украинскими выборами", - отметил он.

Также в КИУ предупреждают о возможных информационных провокациях - подделке страниц областных и районных организаций политических партий и кандидатов для вбросов дезинформации накануне выборов.

Кроме того, по мнению КИУ, есть риск финансовой поддержки украинских кандидатов со стороны граждан и компаний, связанных с РФ, и риски применения технологий силового характера, как псевдоминирования или попытки захвата избирательных участков.

31 декабря, в Украине стартовала избирательная кампания очередных выборов президента. С 31 декабря 2018 до 3 февраля 2019 включительно ЦИК будет принимать документы от кандидатов в президенты. До 8 февраля включительно должна пройти регистрация кандидатов. После этого объявят окончательный и официальный список претендентов на пост главы государства.

Очередные выборы президента Украины состоятся 31 марта 2019.



