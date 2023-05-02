Бывшему главе охраны Януковича сообщили о подозрении — СБУ 2 мая, 11:30 Вячеслав Заневский (Фото:СБУ)

Служба безопасности сообщила о подозрении бывшему руководителю охраны Виктору Януковичу — Вячеславу Заневскому. Он обвиняется в пособничестве РФ во время оккупации Херсонской области и части Николаевской.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

По данным правоохранетелей, после захвата Херсона и части Николаевской области Заневский помогал захватчикам в распространении кремлевского режима и подавлении движения сопротивления.

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В июле 2022 года на Заневского вышел его сын, входивший в состав оккупационных группировок РФ на временно захваченной части юга Украины. Он обратился к своему отцу с просьбой оказать содействие российским карательным органам в выявлении местных украинских патриотов, в том числе участников АТО и ветеранов ВСУ.

В СБУ отмечают, что в дальнейшем они передавали российским захватчикам персональные данные о местных жителях и способствовали похищению людей.

Также Заневский консультировал военные подразделения страны-агрессора по поводу тактики ведения боевых действий против Сил обороны.

Следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 1 ст. 111−2 УКУ ( пособничество государству-агрессору). Статья предусматривает лишение свободы на срок от десяти до двенадцати лет.