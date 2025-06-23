Обвиняемым в убийстве сына депутата Соболева объявили приговоры после шести лет расследования

23 июня, 11:52
Поделиться:
Заседание суда по делу об убийстве сына депутата Вячеслава Соболева (Фото: Судовий репортер / Facebook)

Заседание суда по делу об убийстве сына депутата Вячеслава Соболева (Фото: Судовий репортер / Facebook)

Шевченковский районный суд Киева вынес приговор по делу о покушении на убийство эксдепутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева и убийство по неосторожности его трехлетнего сына.

Об этом сообщает Судебний репортер.

Подозреваемый Андрей Лаврега за покушение на убийство и убийство по неосторожности получил 15 лет тюрьмы. В 2020 году он частично признавал вину, сказав, что не должен был убивать Соболева, а только запугать.

Реклама

Второго подозреваемого, Евгения Семенова, за пособничество в совершении преступления приговорили к 13 годам. А соорганизатора преступления, Юрия Ткаченко, ранее бывшего в международном розыске, также заключили в тюрьму на 13 лет.

Другой подозреваемый в соорганизации преступления Юсуп Абуев до сих пор находится в розыске. Заказчик преступления официально до сих пор не был назван.

1 декабря 2019 года в центре Киева обстреляли внедорожник Range Rover, в результате чего погиб 3-летний сын депутата Киевского облсовета, владельца ресторана Марио Вячеслава Соболева.

Политик во время покушения не пострадал.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Вячеслав Соболев

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сьогодні в Україні з Андрієм Смирновим

Дайджест новин від відповідального редактора журналу NV

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
X