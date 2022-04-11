ВСУ уничтожили начальника артразведки 49-й армии РФ
Ранее Вячеслав Савинов участвовал в войне в Сирии (Фото:Оперативний ЗСУ)
Российские оккупанты продолжают терять в Украине свое военное руководство.
Война России против Украины — главные события 12 апреля
На этот раз украинские военнослужащие уничтожили заместителя начальника штаба отдела ракетно-артиллерийских войск подполковника Вячеслава Савинова, руководившего артразведки 49-й общевойсковой армии ВС РФ.
Обстоятельства его ликвидации, уже подтвержденной российской стороной, на данное время не известны.
До вторжения в Украине Савинов также участвовал в войне в Сирии, где кремлевский режим поддерживает силы диктатора Башара Асада.
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