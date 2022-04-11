ВСУ уничтожили начальника артразведки 49-й армии РФ 11 апреля, 12:21 Цей матеріал також доступний українською Ранее Вячеслав Савинов участвовал в войне в Сирии (Фото:Оперативний ЗСУ)

Российские оккупанты продолжают терять в Украине свое военное руководство.

Война России против Украины — главные события 12 апреля

На этот раз украинские военнослужащие уничтожили заместителя начальника штаба отдела ракетно-артиллерийских войск подполковника Вячеслава Савинова, руководившего артразведки 49-й общевойсковой армии ВС РФ.

Видео дня

Обстоятельства его ликвидации, уже подтвержденной российской стороной, на данное время не известны.

До вторжения в Украине Савинов также участвовал в войне в Сирии, где кремлевский режим поддерживает силы диктатора Башара Асада.

Слушайте подкаст на эту тему

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.