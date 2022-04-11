ВСУ уничтожили начальника артразведки 49-й армии РФ

11 апреля, 12:21
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Ранее Вячеслав Савинов участвовал в войне в Сирии (Фото:Оперативний ЗСУ)

Ранее Вячеслав Савинов участвовал в войне в Сирии (Фото:Оперативний ЗСУ)

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Российские оккупанты продолжают терять в Украине свое военное руководство.

Война России против Украины — главные события 12 апреля

На этот раз украинские военнослужащие уничтожили заместителя начальника штаба отдела ракетно-артиллерийских войск подполковника Вячеслава Савинова, руководившего артразведки 49-й общевойсковой армии ВС РФ.

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Обстоятельства его ликвидации, уже подтвержденной российской стороной, на данное время не известны.

До вторжения в Украине Савинов также участвовал в войне в Сирии, где кремлевский режим поддерживает силы диктатора Башара Асада.

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Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Российские военные Война России против Украины

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