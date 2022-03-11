«Окончательно приземлили»: ВСУ уничтожили российского пилота, участвовавшего в войне в Сирии
Маклагин был ликвидирован еще 28 февраля (Фото:Анатолій Штірліц/Telegram)
Вооруженные силы Украины уничтожили 29-летнего капитана ВС РФ Вячеслава Маклагина из Ростовской области.
Согласно данным из РФ, его самолет был сбит еще 28 февраля, спустя четыре дня после начала полномасштабного российского вторжения.
«Теперь его окончательно приземлили», — отметил у себя в Telegram-канале украинский офицер Анатолий Штефан.
По его словам ранее Маклагин принимал участие в войне в Сирии, где кремлевский режим поддерживает диктатора Башара Асада.
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