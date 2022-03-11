«Окончательно приземлили»: ВСУ уничтожили российского пилота, участвовавшего в войне в Сирии 11 марта, 09:53 Цей матеріал також доступний українською Маклагин был ликвидирован еще 28 февраля (Фото:Анатолій Штірліц/Telegram)

Вооруженные силы Украины уничтожили 29-летнего капитана ВС РФ Вячеслава Маклагина из Ростовской области.

Согласно данным из РФ, его самолет был сбит еще 28 февраля, спустя четыре дня после начала полномасштабного российского вторжения.

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«Теперь его окончательно приземлили», — отметил у себя в Telegram-канале украинский офицер Анатолий Штефан.

По его словам ранее Маклагин принимал участие в войне в Сирии, где кремлевский режим поддерживает диктатора Башара Асада.

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