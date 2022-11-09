У Богуслаева, кроме российского паспорта, есть квартира в Москве — Схемы

9 ноября, 23:21
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Вячеслав Богуслаев (Фото:DR)

Вячеслав Богуслаев (Фото:DR)

У президента АО Мотор Сич Вячеслава Богуслаева с 2002 года была недвижимость в Москве. Об этом сообщает программа расследований Схемы в среду, 9 ноября, в Telegram.

По данным журналистов Схем, с 2002 года в собственности Богуслаева были складские помещения на улице Зорге, 7а в Хорошевском районе Москвы, а с 2006-го — квартира в ЖК на Хорошевском шоссе, 84, корпус 6 в том же районе.

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Квартира стоила около 350 тысяч долларов. В декларациях, которые Богуслаев подавал как народный депутат с 2006 по 2019 годы, он не указывал ни один из объектов — это может быть нарушением антикоррупционного законодательства.

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4 ноября Служба безопасности Украины арестовала имущество Богуслаева почти на 1 миллиард гривен. 7 ноября премьер-министр Денис Шмыгаль объявил, что Мотор Сич вместе с рядом других стратегических предприятий будет круглосуточного работать на оборону Украины.

22 октября стало известно, что СБУ задержала почетного президента компании Мотор Сич, экс-нардепа от Партии регионов Вячеслава Богуслаева в рамках дела о незаконных поставках компанией товаров военного назначения для российской штурмовой авиации.

24 октября Шевченковский райсуд Киева отправил Богуслаева под арест на два месяца.

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По данным программы Схемы, у Богуслаева с 2000 года было российское гражданство.

https://www.youtube.com/embed/aNsQrTNHjR8
Редактор: Нина Григорская

Теги:   Россия Имущество Мотор Сич Схемы Российский паспорт Программа расследований Схемы Вячеслав Богуслаев

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