«Спрячьте все, бл***». Как экс-президент Мотор Сичи Богуслаев блокировал передачу вертолета разведчикам — Схемы опубликовали записи

10 мая, 21:02
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Вячеслав Богуслаев (Фото:DR)

Вячеслав Богуслаев (Фото:DR)

Бывший президент Мотор Сичи Вячеслав Богуслаев блокировал передачу украинским разведчикам вертолета Ми-2.

Об этом сообщает программа расследований Схемы в среду, 10 мая, со ссылкой на записи телефонных разговоров Богуслаева, полученные от источников в правоохранительных органах.

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Расследователи верифицировали записи с помощью независимой американской экспертизы. По данным Схем, в апреле 2022 года Главное управление разведки обратилось в Мотор Сич, чтобы забрать вертолет Ми-2 на нужды обороны Украины.

https://www.youtube.com/embed/tCbHEc33Ngs

Судя по записям разговоров Богуслаева, он требовал сорвать процесс — в частности, разобрать вертолет и спрятать запчасти, не отдавать представителям разведки документацию и так далее. 28 марта Богуслаеву сообщили о новом подозрении по этому делу.

«Ты расстрой РДЦ [регулятор двигателя цифровой] на этом вертолете. Расстрой там РДЦ, чтобы они не взлетели — и все… Лопасти трудно спрятать, а агрегаты снимите, все попрячьте, бл***», — распоряжался по телефону Богуслаев 21 апреля 2022-го.

Инфографика: Схеми
Инфографика: Схеми

Схемы сообщают, что Богуслаев общался по этому вопросу с директором по маркетингу и торговле Мотор Сичи Павлом Касаем, главой подразделения предприятия Игорем Костюком, конструктором Романом Мироненко, главой компании АгроавиаДнепр, на территории которой находился вертолет, Александром Поникаревичем, а также сотрудником обслуживающей компании Александром Корниенко.

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«Ведите себя жестко, ничего там не кланяйтесь, не просите, чтобы они знали, бл***… А вертолет надо забрать», — заявлял Богуслаев.

Инфографика: Схеми

В расследовании также сказано, что тогдашний директор Мотор Сичи хотел заблокировать передачу Ми-2 с помощью народного депутата от Слуги народа Геннадия Касая — выходца из Мотор Сичи и брата Павла Касая. Нардеп не предоставил журналистам комментарий.

Судя по записям, Богуслаеву в его усилиях помогала Наталья Ульяненко, которая руководила киевским филиалом Мотор Сичи и была советницей начальника Генштаба на общественных началах. Журналистам она заявила, что Богуслаев «просто так не мог дать команду не отдавать вертолет», а она не помнит о своей причастности к процессу. По словам Ульяненко, сейчас она работает на Мотор Сичи советницей нового руководителя.

Инфографика: Схеми

При этом Богуслаев признавал, что ГУР имело право изъять вертолет. Разведчики также составили акт о дальнейшей компенсации.

Несмотря на попытки тогдашнего директора, ГУР удалось забрать вертолет Мотор Сичи на нужды армии, пишут Схемы.

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Журналисты также показали документы, судя по которым, Богуслаев хотел продать военнослужащим вертолеты, хотя по меньшей мере один из них был опасен для эксплуатации.

Инфографика: Схеми

В суде Богуслаев объяснял снятие деталей «обычным рабочим процессом» и отрицал свою вину. Его арест продлили до 27 мая.

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22 октября 2022 года стало известно, что СБУ задержала почетного президента компании Мотор Сич, экс-нардепа от Партии регионов Вячеслава Богуслаева в рамках дела о незаконных поставках компанией товаров военного назначения для российской штурмовой авиации.

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24 октября Шевченковский райсуд Киева отправил Богуслаева под стражу. По данным программы Схемы, у него с 2000 года было российское гражданство, с 2002 года — квартира в Москве.

4 ноября Служба безопасности Украины арестовала имущество Богуслаева почти на 1 миллиард гривен. 7 ноября премьер-министр Денис Шмыгаль объявил, что Мотор Сич вместе с рядом других стратегических предприятий будет круглосуточного работать на оборону Украины.

Редактор: Нина Григорская

Теги:   Вертолет Мотор Сич Схемы Программа расследований Схемы Украинская разведка Ми-2 ГУР Вячеслав Богуслаев Война России против Украины

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