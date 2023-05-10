«Спрячьте все, бл***». Как экс-президент Мотор Сичи Богуслаев блокировал передачу вертолета разведчикам — Схемы опубликовали записи 10 мая, 21:02 Вячеслав Богуслаев (Фото:DR)

Бывший президент Мотор Сичи Вячеслав Богуслаев блокировал передачу украинским разведчикам вертолета Ми-2.

Об этом сообщает программа расследований Схемы в среду, 10 мая, со ссылкой на записи телефонных разговоров Богуслаева, полученные от источников в правоохранительных органах.



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Расследователи верифицировали записи с помощью независимой американской экспертизы. По данным Схем, в апреле 2022 года Главное управление разведки обратилось в Мотор Сич, чтобы забрать вертолет Ми-2 на нужды обороны Украины.

Судя по записям разговоров Богуслаева, он требовал сорвать процесс — в частности, разобрать вертолет и спрятать запчасти, не отдавать представителям разведки документацию и так далее. 28 марта Богуслаеву сообщили о новом подозрении по этому делу.

«Ты расстрой РДЦ [регулятор двигателя цифровой] на этом вертолете. Расстрой там РДЦ, чтобы они не взлетели — и все… Лопасти трудно спрятать, а агрегаты снимите, все попрячьте, бл***», — распоряжался по телефону Богуслаев 21 апреля 2022-го.

Инфографика: Схеми

Инфографика: Схеми

Схемы сообщают, что Богуслаев общался по этому вопросу с директором по маркетингу и торговле Мотор Сичи Павлом Касаем, главой подразделения предприятия Игорем Костюком, конструктором Романом Мироненко, главой компании АгроавиаДнепр, на территории которой находился вертолет, Александром Поникаревичем, а также сотрудником обслуживающей компании Александром Корниенко.

«Ведите себя жестко, ничего там не кланяйтесь, не просите, чтобы они знали, бл***… А вертолет надо забрать», — заявлял Богуслаев.

Инфографика: Схеми

В расследовании также сказано, что тогдашний директор Мотор Сичи хотел заблокировать передачу Ми-2 с помощью народного депутата от Слуги народа Геннадия Касая — выходца из Мотор Сичи и брата Павла Касая. Нардеп не предоставил журналистам комментарий.

Судя по записям, Богуслаеву в его усилиях помогала Наталья Ульяненко, которая руководила киевским филиалом Мотор Сичи и была советницей начальника Генштаба на общественных началах. Журналистам она заявила, что Богуслаев «просто так не мог дать команду не отдавать вертолет», а она не помнит о своей причастности к процессу. По словам Ульяненко, сейчас она работает на Мотор Сичи советницей нового руководителя.

Инфографика: Схеми

При этом Богуслаев признавал, что ГУР имело право изъять вертолет. Разведчики также составили акт о дальнейшей компенсации.

Несмотря на попытки тогдашнего директора, ГУР удалось забрать вертолет Мотор Сичи на нужды армии, пишут Схемы.

Журналисты также показали документы, судя по которым, Богуслаев хотел продать военнослужащим вертолеты, хотя по меньшей мере один из них был опасен для эксплуатации.

Инфографика: Схеми

В суде Богуслаев объяснял снятие деталей «обычным рабочим процессом» и отрицал свою вину. Его арест продлили до 27 мая.

22 октября 2022 года стало известно, что СБУ задержала почетного президента компании Мотор Сич, экс-нардепа от Партии регионов Вячеслава Богуслаева в рамках дела о незаконных поставках компанией товаров военного назначения для российской штурмовой авиации.



24 октября Шевченковский райсуд Киева отправил Богуслаева под стражу. По данным программы Схемы, у него с 2000 года было российское гражданство, с 2002 года — квартира в Москве.



4 ноября Служба безопасности Украины арестовала имущество Богуслаева почти на 1 миллиард гривен. 7 ноября премьер-министр Денис Шмыгаль объявил, что Мотор Сич вместе с рядом других стратегических предприятий будет круглосуточного работать на оборону Украины.

