Президент Мотор Сичи Богуслаев жаловался россиянам на обстрелы и мародерство и рассказывал, что «народ ждал освободителей» — Схемы
Запись разговора Вячеслава Богуслаева (Фото:Schemes (RFE/RL Graphics))
Президент АО Мотор Сич Вячеслав Богуслаев, подозреваемый в пособничестве агрессору, в разговорах с россиянами в 2022 году жаловался на обстрелы и мародерство оккупантов, но продолжал сотрудничество с ними и желал, чтобы российский диктатор Путин довел до конца свои планы по захвату Украины.
Об этом идет речь в расследовании Схем, опубликованном в среду, 8 марта.
17 марта 2022 года Богуслаев по телефону жаловался российскому генерал-полковнику в отставке Анатолию Ситнову на удары оккупантов по авиационному предприятию в Запорожье.
«Били уже второй раз по нас, бл***. Так что все это болтовня, что мирное население не надо трогать. Все это ху*** на постном масле. Сейчас ремонтирую здание, окна, помещения, бл***. „Спасибо“ друзьям передай там всем», — говорит Богуслаев на записях.
Также президент МС жаловался Петру Кононенко, который в то время был членом совета директоров Мотор Сичи. Он просил рассказать об обстрелах командующему ПВО сухопутных войск страны-агрессора Александру Леонову. Тот вскоре утверждал, что поговорил с Леоновым, и тот сказал, что россияне «завод оберегают как зеницу ока», «пусть Вячеслав Александрович не переживает».
В одном из разговоров с Кононенко Богуслаев заявил, что «если Путин кончит, потом националисты нас кончат». Тот ответил, что глава кремлевского режима «не кончит, он закончит», на что Богуслаев сказал «дай бог».
По данным Схем, Богуслаев также в разговорах с россиянами возмущался, что российские военные украли сельхозоборудование и зерно с его предприятия Айленд в Херсонской области.
«Ни сеять, ни пахать не могу. Нет, это ху*** полная. Надо об этом не бояться говорить. Не по телевизору. Это позор, бл***, чтобы я по телевизору еще говорил. А шепнуть, сказать, что прекратите, бл***, чтобы по армии прошел слух, что так нельзя поступать. Народ возмущается. Народ же ждал освободителей, а пришли, бл***, оккупанты», — утверждал он.
В расследовании сказано, что, несмотря на военные преступления российских оккупантов, Богуслаев продолжил сотрудничество с россиянами. Так, в августе 2022 года он обсуждал с подчиненным, как через Китай поставить в Россию двигатели.
Также, судя по записям, Богуслаев хотел скрыть тот факт, что на ударном российском вертолете Ка-52, который оккупанты используют в Украине, стоит украинский двигатель «9-ка», и обсуждал это с директором по маркетингу и торговле Мотор Сичи Павлом Касаем: «Мы должны маркировку поменять, я говорил вам об этом. Чтобы не было МС. Просто номер — и все».
Как сообщают Схемы, Богуслаев отказался от комментариев журналистам.
22 октября 2022 года стало известно, что СБУ задержала почетного президента компании Мотор Сич, экс-нардепа от Партии регионов Вячеслава Богуслаева в рамках дела о незаконных поставках компанией товаров военного назначения для российской штурмовой авиации.
24 октября Шевченковский райсуд Киева отправил Богуслаева под стражу. По данным программы Схемы, у него с 2000 года было российское гражданство, с 2002 года — квартира в Москве.
4 ноября Служба безопасности Украины арестовала имущество Богуслаева почти на 1 миллиард гривен. 7 ноября премьер-министр Денис Шмыгаль объявил, что Мотор Сич вместе с рядом других стратегических предприятий будет круглосуточного работать на оборону Украины.