Президент Мотор Сичи Богуслаев жаловался россиянам на обстрелы и мародерство и рассказывал, что «народ ждал освободителей» — Схемы 8 марта, 22:39 Запись разговора Вячеслава Богуслаева (Фото:Schemes (RFE/RL Graphics))

Президент АО Мотор Сич Вячеслав Богуслаев, подозреваемый в пособничестве агрессору, в разговорах с россиянами в 2022 году жаловался на обстрелы и мародерство оккупантов, но продолжал сотрудничество с ними и желал, чтобы российский диктатор Путин довел до конца свои планы по захвату Украины.

Об этом идет речь в расследовании Схем, опубликованном в среду, 8 марта.



17 марта 2022 года Богуслаев по телефону жаловался российскому генерал-полковнику в отставке Анатолию Ситнову на удары оккупантов по авиационному предприятию в Запорожье.

Видео дня

«Били уже второй раз по нас, бл***. Так что все это болтовня, что мирное население не надо трогать. Все это ху*** на постном масле. Сейчас ремонтирую здание, окна, помещения, бл***. „Спасибо“ друзьям передай там всем», — говорит Богуслаев на записях.



Инфографика: Схеми (RFE/RL Graphics)

Также президент МС жаловался Петру Кононенко, который в то время был членом совета директоров Мотор Сичи. Он просил рассказать об обстрелах командующему ПВО сухопутных войск страны-агрессора Александру Леонову. Тот вскоре утверждал, что поговорил с Леоновым, и тот сказал, что россияне «завод оберегают как зеницу ока», «пусть Вячеслав Александрович не переживает».

Инфографика: Схеми (RFE/RL Graphics)

В одном из разговоров с Кононенко Богуслаев заявил, что «если Путин кончит, потом националисты нас кончат». Тот ответил, что глава кремлевского режима «не кончит, он закончит», на что Богуслаев сказал «дай бог».



Инфографика: Схеми (RFE/RL Graphics)

По данным Схем, Богуслаев также в разговорах с россиянами возмущался, что российские военные украли сельхозоборудование и зерно с его предприятия Айленд в Херсонской области.

«Ни сеять, ни пахать не могу. Нет, это ху*** полная. Надо об этом не бояться говорить. Не по телевизору. Это позор, бл***, чтобы я по телевизору еще говорил. А шепнуть, сказать, что прекратите, бл***, чтобы по армии прошел слух, что так нельзя поступать. Народ возмущается. Народ же ждал освободителей, а пришли, бл***, оккупанты», — утверждал он.

Инфографика: Схеми (RFE/RL Graphics)

В расследовании сказано, что, несмотря на военные преступления российских оккупантов, Богуслаев продолжил сотрудничество с россиянами. Так, в августе 2022 года он обсуждал с подчиненным, как через Китай поставить в Россию двигатели.

Также, судя по записям, Богуслаев хотел скрыть тот факт, что на ударном российском вертолете Ка-52, который оккупанты используют в Украине, стоит украинский двигатель «9-ка», и обсуждал это с директором по маркетингу и торговле Мотор Сичи Павлом Касаем: «Мы должны маркировку поменять, я говорил вам об этом. Чтобы не было МС. Просто номер — и все».



Инфографика: Схеми (RFE/RL Graphics)

Как сообщают Схемы, Богуслаев отказался от комментариев журналистам.

22 октября 2022 года стало известно, что СБУ задержала почетного президента компании Мотор Сич, экс-нардепа от Партии регионов Вячеслава Богуслаева в рамках дела о незаконных поставках компанией товаров военного назначения для российской штурмовой авиации.

24 октября Шевченковский райсуд Киева отправил Богуслаева под стражу. По данным программы Схемы, у него с 2000 года было российское гражданство, с 2002 года — квартира в Москве.

4 ноября Служба безопасности Украины арестовала имущество Богуслаева почти на 1 миллиард гривен. 7 ноября премьер-министр Денис Шмыгаль объявил, что Мотор Сич вместе с рядом других стратегических предприятий будет круглосуточного работать на оборону Украины.