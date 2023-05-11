«Все все понимают». Адвокат Богуслаева заявил, что тот просится на обмен в Россию из-за здоровья 11 мая, 23:57 Вячеслав Богуслаев (Фото:DR)

Адвокат Руслан Волынец заявил, что 84-летний экс-глава предприятия Мотор Сич Вячеслав Богуслаев попросил включить его в список на обмен с Россией из-за плохого состояния здоровья и отсутствия других вариантов освобождения.

Об этом заявил адвокат Богуслаева Руслан Волынец в комментарии Суспільне.

Он сказал, что болезнь — «не повод сбежать из тюрьмы».

«Прокуроры способствовали, чтобы врачи его осматривали, все все понимают. Не нужно придумывать болезни как повод сбежать из тюрьмы — это все объективные вещи», — заявил он.

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Адвокат также добавил, что у Богуслаева «постоянно ухудшается состояние здоровья».

«Вопрос лишь в состоянии здоровья: постоянное его ухудшение и отсутствие возможности адекватного лечения. Именно оно побудило к такому факту, учитывая, что нет возможности других вариантов выйти», — сказал Волынец.

По словам адвоката Волынца, документы, которые опубликовали журналисты проекта Схемы, являются непубличными, а записи разговоров адвокат ранее не видел.

«Они (журналисты — ред.) выпускают расследование каждый раз аккурат дней за десять до продления сроков содержания под стражей. Вижу такой алгоритм работы: перед судом снова поднять вопрос, по-другому его осветить или так же, или что-то новое, чтобы резонанс перед заседанием накрутить. И следствие этого не видит», — заявил Волынец.

Если обмен состоится, адвокаты собираются продолжать доказывать невиновность Богуслаева в деле.

По словам Волынца, ответа на заявление от официальных органов власти нет.