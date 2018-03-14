"Вы - вырезка России": в Раде произошла ссора между депутатами Березой и Вилкулом

В зале Верховной Рады произошла ссора между депутатами Народного фронта Юрием Березой и Оппозиционного блока Александром Вилкулом.

Как сообщает Украинская правда, во время выступления с трибуны Вилкул заявил, что Народный фронт, который "поддерживает небольшая прослойка радикально настроенных граждан" настаивает на принятии языкового закона, предусматривающего "тотальную украинизацию" и "языковую инспекцию".

Во время его выступления в зале начались недовольные возгласы.

После него к трибуне вышел депутат Береза, который заявил, что только что в Раде прослушали выступление представителя "пятой колонны, который работает за деньги Кремля" и если бы не было добровольцев, то был бы "губернатором от Путина, малороссии или недососии".

"Я знаю точно, что ваше время истекло. Как бы вы не лаяли на украинское государство, как бы вы не пищали и не злословили, украинское государство проживет без вас. Вы - вырезка России. Вы на Россию работаете. Господин Вилкул, я к вам лично обращаюсь. Не рискуйте, потому что доведет до греха. Несмотря на то, что мы здесь дипломаты, но в хлебало вы скоро получите прямо в этом зале", - сказал Береза.

Он отметил, что председатель Верховной Рады должен прекращать выступления пророссийских депутатов.