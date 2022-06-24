Среди них 42 военных летчика. ВВС установила личности более четырех тысяч погибших в Украине российских военных

24 июня, 23:02
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Каждую неделю появляются сообщения о гибели 30−40 добровольцев (Фото:REUTERS/Maksim Levin)

Каждую неделю появляются сообщения о гибели 30−40 добровольцев (Фото:REUTERS/Maksim Levin)

Российская служба ВВС установила личности 4010 солдат и офицеров РФ, которые погибли в Украине после 24 февраля. Данные журналисты собрали из открытых источников, а, как отмечает издание, далеко не о всех погибших сообщают публично.

ВВС отмечает, каждую неделю появляются сообщения о гибели 30−40 добровольцев. Так часто не сообщают о гибели ни одной другой категории военнослужащих.

17% российских потерь — это офицеры, по меньшей мере — 4 генерала и 21 полковник.

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Более 40% погибших добровольцев — это люди старше 45 лет, половина из которых — это люди старше 50 лет.

За четыре месяца войны Россия потеряла по меньшей мере 42 военных летчика включая штурманов и бортмехаников, из них 80% - это потери экипажей боевых самолетов.

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«Потеря четырех десятков летчиков — это существенный урон для вооруженных сил любой страны, поскольку это штучные специалисты и элита любой армии. Подготовка одного боевого пилота может занимать до 10 лет и стоит от 3 до 7 млн долларов», — пишет ВВС.

К 24 июня 20% всех установленных погибших служили в десантных войсках, еще 19% - служили в мотострелковых.

По данным Генштаба, около 34 530 российских военных погибли в Украине после 24 февраля, из которых 100 — за последние сутки.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   ВВС Война в Украине

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