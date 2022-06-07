Воздушные силы ВСУ рассказали о результатах массированного авианалета на позиции ВС РФ

7 июня, 10:47
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Среди прочего, ВВС Украины уничтожили нескольких логистических центров оккупантов (Фото:Воздушные силы ВСУ)

Среди прочего, ВВС Украины уничтожили нескольких логистических центров оккупантов (Фото:Воздушные силы ВСУ)

В результате массированного авиаудара ВВС Украины по позициям российских захватчиков на южном направлении противник не только понес потери в живой силе и технике, но и лишился снабжения.

Об этом во вторник, 7 июня, сообщило командование Воздушных сил ВСУ.

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Там рассказали, что накануне группа украинских штурмовиков и бомбардировщиков под прикрытием истребителей нанесла огневые удары по оккупационным войскам, уничтожив их бронетехнику и около 20 человек личного состава.

Видео дня

Кроме того, оккупанты лишились нескольких логистических центров и складов с горюче-смазочными материалами.

https://www.youtube.com/embed/PhHhRl127aY

В свою очередь подразделения противовоздушной обороны Украины уничтожили два российских беспилотника Орлан-10.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Авиаудар ВВС Украины Война России против Украины

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