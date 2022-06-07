Воздушные силы ВСУ рассказали о результатах массированного авианалета на позиции ВС РФ 7 июня, 10:47 Цей матеріал також доступний українською Среди прочего, ВВС Украины уничтожили нескольких логистических центров оккупантов (Фото:Воздушные силы ВСУ)

В результате массированного авиаудара ВВС Украины по позициям российских захватчиков на южном направлении противник не только понес потери в живой силе и технике, но и лишился снабжения.

Об этом во вторник, 7 июня, сообщило командование Воздушных сил ВСУ.

Там рассказали, что накануне группа украинских штурмовиков и бомбардировщиков под прикрытием истребителей нанесла огневые удары по оккупационным войскам, уничтожив их бронетехнику и около 20 человек личного состава.

Видео дня

Кроме того, оккупанты лишились нескольких логистических центров и складов с горюче-смазочными материалами.

В свою очередь подразделения противовоздушной обороны Украины уничтожили два российских беспилотника Орлан-10.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.