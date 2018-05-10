ВВС Израиля опубликовали запись уничтожения сирийского ЗРПК Панцирь С-1, поставленного Россией

В ЦАХАЛ призвали Иран воздержаться от провокаций во избежание еще более мощного ответа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) рассказала подробности удара по иранским объектам в Сирии.

"Сирийская атака батареи SA-22 (Панцирь С-1) утром после попытки обстрела с самолета", - сказано в сообщении ВВС Израиля.

Как пишет Newsru.co.il со ссылкой на пресс-службу ЦАХАЛа, в ночь на 10 мая на территории Сирии в ответ на ракетный обстрел израильской территории были атакованы более 50 целей.

По официальным данным, среди них были: пять радаров сирийских ПВО систем С-200 (SA5), С-75 Двина (SA2), Панцирь-С1 (SA22) и Бук-М1-2 (SA17).

Отмечается, что большинство ударов было нанесено по базам, штабам и разведывательным подразделениям группировки Эль-Кудс иранского Корпуса стражей исламской революции. Среди объектов также под удар израильских ВВС попала иранская военная база к северу от Дамаска, склады вооружений в международном аэропорту Дамаска и другие объекты.

Также уничтожен автомобиль, с которого осуществлялись запуски ракет в сторону Израиля, что и повлекло ответную реакцию.

"Все израильские самолеты, участвовавшие в операции, благополучно вернулись на аэродромы базирования", - подчеркнули военные.

По данным ЦАХАЛ, группировка Эль-Кудс для обстрела израильской территории использовала реактивную систему залпового огня Ураган советского производства.

Глава пресс-службы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) бригадный генерал Ронен Манелис заявил, что израильское командование заранее предупредило российских коллег о массированном ударе по целям в Сирии в ответ на иранскую ракетную атаку.

Кроме того, в израильской армии опубликовали запись ликвидация иранской РСЗО Ураган в Сирии.

Официальный представитель ЦАХАЛа по работе с иностранными СМИ подполковник Йонатан Конрикус на брифинге подтвердил, что израильские военные с целью подготовки действовали в Сирии несколько недель.

"Это была широкомасштабная операция против значительных компонентов иранского присутствия – разведывательных, логистических, военных баз, складов, наблюдательных пунктов и много чего еще", - сказал он.

Подполковник назвал авиаудары одной из крупнейших израильских воздушных операций за последние годы и "точно самой крупной против иранских целей".

В Израиле подчеркивают, что не заинтересованы в эскалации конфликта на своих северных границах и призывают Иран воздержаться от новых атак во избежание более мощного ответа.

Напомним, в ночь на 10 мая Иран нанес массированный ракетный удар с территории Сирии по позициям Израиля на Голанских высотах.

После этого израильские военные выпустили несколько ракет по территории Сирии.

По данным Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, в результате удара Израиля по иранским целям в районе Аль-Кисуа в Сирии жертвами стали 15 человек.

США осудили ракетный удар Ирана по позициям Израиля на Голанских высотах