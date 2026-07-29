В Киеве во время прохождения ВВК мужчина убил врача ножом

В киевском ТЦК мужчина напал на врача-хирурга (иллюстративное фото) (Фото: Чернігівський обласний ТЦК і СП)

В Киеве в среду, 29 июля, во время прохождения военно-врачебной комиссии мужчина нанес ножевые ранения врачу, в результате чего она скончалась.

Об этом сообщил Киевский городской ТЦК и СП на своей странице в Facebook.

В публикации говорится, что представители Нацполиции доставили в Подольский районный в городе Киеве территориальный центр комплектования и социальной поддержки нарушителя правил воинского учета, не прошедшего ВВК.

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Для устранения причины правонарушения его направили на прохождение военно-врачебной комиссии при Подольском РТЦК и СП.

Как указано в сообщении, около 15:30 в кабинете хирурга мужчина нанес ножевые ранения врачу. От полученных травм женщина скончалась.

Полицейские задержали нападавшего. На месте происшествия работают правоохранители. Обстоятельства инцидента выясняются, проводятся следственные действия.