Требования по закону. Кто отправляет на ВВК, как его правильно пройти и что со сроками и порядком для мобилизации и военных

Военно-врачебная комиссия важна для военных и гражданских, поскольку определяет пригодность к службе, право на льготы и выплаты. NV проанализировал, как проходит обследование, сроки действия постановлений и онлайн-направления, доступные с мая 2025 года.

Военно-врачебная комиссия важна при определении ранения или болезни с защитой Родины, для изменения места службы в случае физических ограничений военного, для получения льгот, выплат за ранения, пенсии, инвалидности из-за военной службы, а также — для мобилизации и увольнения по состоянию здоровья.

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину ВВК при территориальных центрах комплектования и социальной поддержки имели значительную нагрузку из-за мобилизации и ранения на службе, поэтому по результатам изменений количество ВВК увеличили, прохождение несколько изменили, как и расписание болезней, определенное Приказом МОУ 402.

Крайнее изменение в порядке прохождения ВВК в Украине связано с направлением и законом, по которому отменили статус ограниченно годных к службе. Поскольку на ВВК можно было вызвать только повесткой, то полное обследование ограниченно годных должно было занять много времени, если каждому вручать повестку.

Направление на ВВК — кто выдает военным и гражданским

С мая 2025 направление на ВВК в приложении Резерв+ можно получить онлайн по собственному запросу. Однако, это касается военнообязанных, которые есть в базе Единого реестра призывников, военнообязанных и резервистов Оберіг, интерфейс взаимодействия через кабинет которого осуществляется приложением Резерв+. Так, в приложении можно инициировать получение направления, и в течение суток будет определено место и время для обследования.

В то же время, по постановлению КМУ 560, предусмотрено, что военнообязанные с отсрочкой не направляются на ВВК и могут быть вызваны в ТЦК повесткой. Повестка на ВВК, как и повестка на уточнение данных по закону могут быть сгенерированы через Оберіг и направляются по почте заказным письмом по месту жительства.

Военные, которые проходят службу, не имеют возможности получить направление на ВВК онлайн, для них существует другой порядок направления, предусмотренный приказом 402:

1. Направление от командира воинской части после возвращения с лечения или отпуска по состоянию здоровья.

2. Направление на ВВК врачом, который проводит лечение — такое обследование проводится в том медицинском учреждении, где военный на лечении до возвращения в часть.

3. Направление через ТЦК.

Важно то, что ВВК после лечения необходимо пройти до возвращения в часть, или до той даты, когда часть требует прибытия. В противном случае придется прибывать в часть и просить направление на ВВК у командира рапортом, поскольку обследование не было проведено после лечения.

Также, юристы Принцип отмечают, что направление на ВВК можно просить рапортом у командира в случае ухудшения состояния здоровья, даже в том случае, когда не было ранения — болезнь может вызвать нарушение функций.

Они напоминают, что в Уставе внутренней службы указано положение, где предусмотрено, что на стационарное лечение вне расположения в / ч военные направляются по заключению врача воинской части, а для оказания неотложной помощи при отсутствии врача — дежурным фельдшером (санитарным инструктором) медицинского пункта с одновременным докладом об этом начальнику медицинской службы и дежурному воинской части. В лечебные учреждения такие больные доставляются в сопровождении фельдшера (санитарного инструктора)

Для чего проходить ВВК — список функций

Военно-врачебная экспертиза определяет пригодность по состоянию здоровья к военной службе призывников, военнослужащих, военнообязанных и резервистов, устанавливает причинную связь заболеваний, травм (ранений, контузий, увечий) с военной службой и определяет необходимость и условия применения медико-социальной реабилитации и помощи военнослужащим.

Основными задачами военно-врачебной экспертизы являются:

отбор граждан Украины, пригодных по состоянию здоровья к военной службе, для укомплектования Вооруженных Сил Украины;

анализ результатов медицинского осмотра и разработка мероприятий по комплектованию Вооруженных Сил Украины личным составом, пригодным к военной службе по состоянию здоровья;

контроль за организацией и состоянием лечебно-оздоровительной работы среди призывников, анализ результатов и разработка предложений по совершенствованию этой работы;

контроль за организацией, проведением и результатами лечебно-диагностической работы в учреждениях здравоохранения, что касается военно-врачебной экспертизы;

предоставление методической и практической помощи по вопросам военно-врачебной экспертизы военно-врачебным комиссиям, учреждениям здравоохранения ( учреждениям);

учреждениям); определение причинной связи заболеваний, травм ( ранений, контузий, увечий) у военнослужащих, военнообязанных, резервистов, призванных на сборы, у лиц, уволенных с военной службы, а также причинной связи заболеваний, ранений, причинивших военнослужащим смерть;

ранений, контузий, увечий) у военнослужащих, военнообязанных, резервистов, призванных на сборы, у лиц, уволенных с военной службы, а также причинной связи заболеваний, ранений, причинивших военнослужащим смерть; разработка совместно с главными медицинскими специалистами Министерства здравоохранения Украины ( далее — МОЗ Украины) и Министерства обороны Украины требований относительно состояния здоровья призывников, кандидатов на обучение в ВУЗы, военнослужащих, граждан, принимаемых на военную службу по контракту, резервистов для целесообразного использования их на военной службе;

далее — МОЗ Украины) и Министерства обороны Украины требований относительно состояния здоровья призывников, кандидатов на обучение в ВУЗы, военнослужащих, граждан, принимаемых на военную службу по контракту, резервистов для целесообразного использования их на военной службе; определение степени пригодности военнослужащих к военной службе в связи с их увольнением;

проведение научной работы по вопросам военно-врачебной экспертизы;

подготовка кадров для военно-врачебных комиссий;

формирование заключения о необходимости обеспечения лица с ограничениями повседневного функционирования вспомогательными средствами реабилитации ( техническими и другими средствами реабилитации)

Сроки проведения ВВК

Сроки проведения медицинских осмотров, а также лабораторных и инструментальных исследований, не могут превышать 4 дней.

При необходимости направления лица на дополнительные лабораторные и инструментальные исследования для получения полной и объективной информации о состоянии его здоровья, общий срок проведения медицинских осмотров, а также лабораторных и инструментальных исследований, не может превышать 14 дней.

Порядок прохождения ВВК — все детали

Руководитель медицинского направления в общественной организации Юридическая сотня адвокат Кристина Ковцун объяснила, что ТЦК может направлять повестку для прохождения ВВК до окончания действия постановления, и в законах нигде не указаны ограничения по этому или возможности отказаться от такой повестки.

Принято решение о передаче медицинских данных из реестров врачам с ВВК. Поэтому данные, которые вносились государственными врачами будут на руках у врачей. Как советует адвокат Мария Левченко, военнообязанный может предоставить врачам комиссии выводы медицинских специалистов и выписные эпикризы, чтобы они имели понимание актуального состояния здоровья.

Начальник медицинской службы сектора комплектования Полтавского областного ТЦК майор медицинской службы Жанна Дрига отметила, что «врачебная комиссия изучает документы из медучреждений по месту жительства человека и пребывания на учете. Речь идет об амбулаторной медкарте, выписки из медкарты участкового врача, результаты предварительных обследований и осмотров из поликлиник и т. д. ».

Приказом 402 предусмотрено, что перед осмотром военнообязанных им проводится:

общий анализ крови;

общий анализ мочи;

серологический анализ крови на: антитела к вирусу иммунодефицита человека ( ВИЧ), поверхностный антиген к вирусу гепатита В ( HbsAg), общие антитела к вирусу гепатита С ( anti-HCV), реакция микропреципитации с кардиолипиновым антигеном или общие антитела к бледной трепонеме ( RW);

ВИЧ), поверхностный антиген к вирусу гепатита В HbsAg), общие антитела к вирусу гепатита С anti-HCV), реакция микропреципитации с кардиолипиновым антигеном или общие антитела к бледной трепонеме RW); определяется группа крови и резус-принадлежность, проводятся рентгенологическое обследование органов грудной клетки, ЭКГ;

лицам старше 40 лет обязательно проводится измерение внутриглазного давления, исследование крови на сахар.

Другие исследования проводятся по показаниям. Показания определяются врачами комиссии на основе данных, собранных о лице из реестра.

Сколько действует постановление ВВК

Приказ 402 также определяет, сколько действует результат оценки состояния здоровья, который осуществляет ВВК и предоставляет в виде постановления.

Для военнообязанных и резервистов во время мобилизации постановление ВВК районных, городских ТЦК о степени пригодности военнообязанного к военной службе по призыву во время мобилизации, на особый период и/или во время действия правового режима военного положения действительно в течение одного года со дня окончания медицинского осмотра.

Для военнослужащего в зависимости от звания постановление ВВК действительно в течение года или двух лет.

В то же время постановление ВВК не означает, что в случае изменения состояния здоровья нельзя пройти обследование снова — наоборот, это поощряется.