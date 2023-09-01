Без двойных толкований. Будет дано более четкое определение понятию «условно годный» — Данилов
Алексей Данилов (Фото:REUTERS/Alina Smutko)
Совет нацбезопасности и обороны Украины дал поручение растолковать понятие «условно годный» к военной службе, поскольку из-за отсутствия четкого определения возникает двойная его трактовка.
Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире телемарафона.
Он отметил, что когда люди с предписанием «условно годный» попадают в воинские части, у командиров возникают вопросы.
«Поэтому для того, чтобы закрыть этот вопрос раз и навсегда, Решением совета нацбезопасности и обороны дано поручение растолковать этот документ для того, чтобы не было двойной-тройной трактовки этой нормы», — пояснил Данилов.
Он отметил, что этот вопрос будет решен сегодня согласно решению СНБО.
СНБО также принял решение активизировать расширение сети медицинских учреждений, в которых можно пройти ВЛК, согласно которому больше гражданских больниц были приобщены к этому процессу.
Он пояснил, что такое решение важно потому, что ВЛК, которые работали при центрах комплектации и воинских частях имели большую нагрузку.
«Но некоторые города, крупные города, кстати, некоторые области на сегодняшний день не поторопились с этим вопросом, но я думаю, что после решения СНБО они сделают то, что должны были бы сделать еще определенный промежуток времени назад», — заявил Данилов.
Ограниченная (условная) пригодность означает, что лицо не может выполнять военную службу в мирное время, но может служить в условиях военного положения.
Ранее сообщалось, что Верховная Рада работает над комплексной реформой военно-врачебных комиссий (ВВК), которую хотят закончить до нового года.
В среду, 30 августа, президент Украины Владимир Зеленский провел заседание СНБО относительно работы военно-врачебных комиссий.
По результатам заседания он поручил провести комплексную проверку обоснованности решений ВВК по инвалидности и непригодности к военной службе, которые были приняты в период с 24 февраля 2022 года и могут быть связаны с коррупционными нарушениями.
25 августа заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что правительство приняло введение электронного оборота документов во время и после прохождения военно-врачебной комиссии.
25 августа заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что правительство приняло введение электронного оборота документов во время и после прохождения военно-врачебной комиссии.