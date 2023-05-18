Борьба с бюрократией. Когда в Украине начнет действовать электронная очередь ВВК для военных 18 мая, 16:01 Всеобщая мобилизация — где будут работать электронные очереди из ВВК и какую новую реформу планируют в Украине (Фото:facebook.com/GeneralStaff.ua)

Украина не была готова к мобилизации большого количества военных — законы и средства не позволяют избавиться от бюрократии, очередей и коррупции. Для упрощения работы ВВК и борьбы с коррупцией и бюрократией внедряется электронный документооборот и электронные очереди для ВВК.

Военнослужащие, которые защищают Украину, имеют право на выплаты за выполнение боевых задач и боевые действия на передовой, а также, им гарантированы выплаты за ранение, травму или контузию, за получение инвалидности, нетрудоспособности или в случае смерти военного.

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Главное условие для выплат — что событие произошло во время выполнения боевых действий, что подтверждается решением военно-врачебных комиссий. Военно-политическое руководство Украины сообщает, что до конца мая ВВК перейдут на электронную очередь во всех военных госпиталях.

Для чего нужна ВВК и кто направляет военных

Решение ВВК определяющее для получения денежных выплат, гарантированных государством военнослужащим за выполнение долга. По ее решению определяется связь травмы с военной службой. ВВК военнослужащие проходят в следующих случаях:

для определения степени пригодности к военной службе;

для установления причинной связи заболевания, травмы ( ранения, контузии, увечья) с защитой Родины/выполнением обязанностей военной службы/прохождением военной службы;

ранения, контузии, увечья) с защитой Родины/выполнением обязанностей военной службы/прохождением военной службы; для определения потребности в отпуске после завершения лечения или в связи с болезнью / лечением ( реабилитацией), протезированием и тому подобное. ВВК рассматривает обстоятельства твоей травмы, заболевания или ранения и принимает решение, связаны ли они с прохождением службы, выполнением служебных обязанностей, защитой Родины.

Для получения направления военнослужащему необходимо написать рапорт командиру. В случае, когда военный находится в больнице и не может выехать в ВВК, рапорт писать не нужно.

Направление на ВВК военному дает по решению по полученному рапорту:

прямой начальник ( от командира части и выше);

от командира части и выше); органы управления/подразделения Военной службы правопорядка ВСУ;

прокуратура;

суд;

начальник гарнизона;

начальник военного лечебного учреждения ( на основании представления начальника лечебного отделения по месту лечения);

на основании представления начальника лечебного отделения по месту лечения); военный комендант гарнизона;

председатель ТЦК;

В случае проведения ВВК во время стационарного лечения, направление на ВВК военнослужащему не выдается. Лечащий врач принимает решение о необходимости в ВВК, по его ходатайству военнослужащего зачисляют на прохождение военно-врачебной комиссии, которая собирается в больнице.

Где работают электронные очереди на ВВК и когда заработают в госпиталях

Представительница Управления стратегических коммуникаций Аппарата Главнокомандующего ВСУ Оксана Горбач на брифинге в Military Media Center отметила, что на данный момент разворачивается электронная очередь записи на прохождение военно-врачебной комиссии.

«Она уже открыта в 5 городах, а до конца мая ВВК перейдет на электронную очередь во всех военных госпиталях в Украине», — сказала Оксана Горбач.

В идеале — наличие электронной очереди даст военным возможность не приходить в 5 утра в военный госпиталь, а просто записаться через электронный портал, где можно увидеть график приема к конкретному врачу.

«Имея конкретный день, конкретное время можно прийти именно тогда и спокойно пройти ВВК, не ожидая под дверью по несколько часов», — обещает Оксана Горбач.

Она пояснила, что электронный документооборот постепенно заменит бумажные справки во время лечения раненых военных, ведь вопрос получения справок от воинской части госпиталем и наоборот является очень острым.

«Ехать тяжелораненому военнослужащему в место расположения своей воинской части для получения справки долго, сложно и иногда вообще невозможно», — утверждает представитель аппарата Главнокомандующего.

Военно-политическое руководство планирует систему, по которой необходимые военным справки будут отправляться средствами электронного документооборота непосредственно в госпиталь, поэтому им не придется лично ездить в воинские части. По ее словам, рапорт, на основе которого принимаются решения, также можно будет отправить электронным путем. Однако, для внедрения этих изменений необходимо было внести изменения в законодательство.

«Верховная Рада проголосовала за эти изменения, сейчас ожидается прохождение финальных этапов согласования этих законов в высших инстанциях», — сказала Оксана Горбач.

Напомним, в случае, если воинская часть и другие уполномоченные лица незаконно, по мнению военного, отказывают в направлении на ВВК, можно обратиться:

на горячую линию Командования медицинских Сил ВСУ ( 044 522 83 58);

044 522 83 58); на горячую линию Министерства обороны Украины ( 0 800 500 442).

Если это не сработало, нужно подать заявление в суд с требованием обязать командира воинской части предоставить направление на ВВК. Сейчас существует практика положительных решений в таких вопросах.