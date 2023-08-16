Процедура и документы. Какая процедура прохождения ВВК с осени и какие справки надо иметь, если проблемы со здоровьем 16 августа, 13:51 Общая мобилизация: порядок прохождения ВВК, какие документы принимают и каких врачей проходить (Фото:facebook.com/GeneralStaff.ua)

В Украине перед мобилизацией мужчины проходят военно-врачебную комиссию, которая устанавливает степень пригодности к военной службе. Военные объяснили особенности прохождения ВВК перед мобилизацией для всех военнообязанных.

Всеобщая мобилизация и военное положение в Украине продлены до 15 ноября 2023 года. С начала полномасштабного вторжения ВВК приходилось справляться со значительным потом военнообязанных, а затем — с военными, которые приходили на ВВК после лечения ранений, травм, контузий и болезней. Комиссия определяет, пригоден ли военнообязанный или военный к прохождению службы, а также устанавливают связь между болезнью, травмой, контузией, ранением и несением службы военнослужащего.

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В 2023 году правительство проводит реформирование работы ВВК, однако до сих пор есть нюансы по прохождению комиссии. В частности, хотя введены электронные очереди для военных и в некоторых гражданских больницах, необходимо сделать необходимые обследования до начала ВВК а также, иметь заключение врачей, если человек имеет хронические болезни.

Какие изменения в прохождении ВВК и какие документы принимают врачи комиссий, должностные лица Полтавского областного ТЦК рассказали во время брифинга.

«Относительно прохождения военно-врачебных комиссий остается очень много спекуляций и мифов — кто-то говорит, что призывают без медкомиссии, другие — что не призывают через медкомиссию. Конечно, как и раньше, на прохождение ВВК направляет ТЦК после уточнения военно-учетных данных», — сообщают военные.

Кого и как направляют на прохождение ВВК

Военнообязанным уполномоченные лица вручают повестки на улицах, на работе и адресно. Это повестки об уточнении данных — за ними надо явиться в ТЦК по месту жительства и либо стать на воинский учет, если такой человек этого не сделал, или предоставить документы по учетным данным. Если есть основания для отсрочки от мобилизации, то их предоставляют вместе с заявлением именно во время уточнения данных.

Военнообязанных отправляют на прохождение ВВК в двух случаях после уточнения данных:

если нет отсрочки от мобилизации;

если ВВК проходили в последний раз более года до того.

Теперь военно-врачебные комиссии могут создаваться не только в помещении ТЦК, но и при государственных и коммунальных учреждениях здравоохранения.

«За прием каждого гражданина врачи получают средства от государства — ведь мобилизация это процесс в интересах страны», — отметила начальник медицинской службы сектора комплектования Полтавского областного ТЦК майор медицинской службы Жанна Дрига.

Для прохождения ВВК мужчине вручают повестку с уточнением, какие обследования и документы надо иметь, когда и где надо начать прохождение ВВК. Повестки на ВВК на тот же день не предусмотрены законом, поскольку человек не сможет пройти все предварительные обследования и собрать медицинские заключения по истории болезни.

Порядок подготовки и прохождения ВВК

По правилам, перед прохождением ВВК военнообязанный должен сделать следующие обследования:

общий анализ крови и исследование мочи;

определение группы крови и резус-принадлежности; рентгенологическое (флюорографическое) обследование органов грудной клетки;

электрокардиографию (ЭКГ);

серологический анализ крови на: антитела к вирусу иммунодефицита человека (ВИЧ), антиген к вирусу гепатита « В » ( HBsAg), антитела к вирусу гепатита « С » ( anti-HCV), реакция микропреципитации с кардиолипиновым антигеном (RW);

В HBsAg), антитела к вирусу гепатита С anti-HCV), реакция микропреципитации с кардиолипиновым антигеном (RW); исследование крови или УЗИ если есть хронические заболевания.

Также, еще до прихода на ВВК нужно посетить нарколога и венерический диспансер и предъявить в ТЦК заключения от первого и второго, что мужчина не стоит на учете, что он не имеет венерических заболеваний.

Также, ТЦК имеет право запросить у Нацполиции данные о судимостях военнообязанного, которые предоставляются в течение 10 дней.

С этими документами и медицинскими заключениями о хронических болезнях, если они есть, военнообязанный начинает проходить ВВК. В ТЦК ему вручают медкарту, в которые вносятся выводы врачей после обследования.

Когда хронические болезни принимают во внимание на ВВК

Законодательством установлен перечень врачей, которых проходят мужчины на ВВК.

Во время прохождения ВВК военнообязанный осматривается:

терапевт;

хирургом;

невропатологом;

психиатром;

окулистом;

оториноларингологом;

стоматологом;

дерматологом;

В случае, если необходимо дообследование, военнообязанного могут положить в больницу, направить к узким специалистам, анализы, рентген, МРТ.

Перед началом осмотра необходимо предоставить врачам медицинские заключения и выписные эпикризы, которые есть у мужчины.

«Врачебная комиссия изучает документы из медучреждений по месту жительства человека и пребывания на учете. Речь идет об амбулаторной медкарте, выписки из медкарты участкового врача, результаты предварительных обследований и осмотров из поликлиник и т. д.», — рассказала Жанна Дрига.

Принимают ли во внимание врачи из ВВК заключения или исследования из частных клиник, в ТЦК не уточнили. Однако, это уже не первый раз, когда упоминается именно о выводах врачей из государственных клиник.

«Подобная схема должна упростить прохождение ВЛК и устранить возможность коррупции. Надеемся что изменения устранят также манипуляции по данному вопросу», — подчеркнули в ТЦК.

Работа ВЛК в Украине — заявление Зеленского

Президент Владимир Зеленский заявил, что в Вооруженных силах Украины «много проблем» из-за некачественной работы военно-врачебных комиссий.

«Мотивация воинов, тренировки бойцов, комплектация подразделений. Очень много проблем из-за некачественной работы ВВК. Военные командиры должны заниматься войной, а не бюрократией. Будем готовить решение», — предупредил он.

Он заявил, что война во всей стране, а не только на передовой, и кто не бьется на передовой, тот должен помогать сражаться. И не в барах, не в клубах, не гонками на улицах или каким-то показательным потреблением, а вполне конкретной помощью воинам.