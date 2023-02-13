Если уже был в ТЦК. Кого из мужчин могут отправить на повторную ВВК по повестке 13 февраля, 16:42 Мобилизация 2023: повестки в ТЦК могут выдаваться повторно — условия (Фото:facebook.com/GeneralStaff.ua)

В Украине проходит всеобщая мобилизация, повестки выписывают всем мужчинам от 18 до 60 лет. Юристы объясняют, почему некоторым мужчинам выписывают повторные повестки даже после похода в ТЦК.

Верховная Рада проголосовала за законы №8419 и №8420 о продлении срока действия военного положения и общей мобилизации на 90 дней до 18 мая. При этом территориальные центры комплектования в Украине производят усиленную мобилизацию, выписывают повестки на улице для уточнения данных и прохождения медкомиссии.

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Адвокаты Ирина и Владислав Леоновы объяснили , что мужчины могут получать повторно повестку о прохождении медкомиссии и уточнении данных, и это связано с особенностями военного учета.

«В целом вывод ВВК действителен 12 месяцев. Во время военного положения повторную медкомиссию проходят даже те, кто прошел ее планово незадолго до мобилизации. За этот период обстоятельства могли измениться и человек, признаваемый ранее пригодным, может, например, теперь иметь причины для отсрочки или наоборот», ― объясняют юристы.

Когда вызывают повесткой на ВВК

Если после последнего прохождения ВВК прошло 12 месяцев, то сейчас в ТЦК должны назначить новую ВВК для военнообязанного.

Если прошло менее 12 месяцев, то необходимо обращать внимание, какой вид повестки выписывают на уточнение данных или мобилизационное распоряжение.

Если повесткой вызывают для уточнения данных, можно предъявить все документы, которые у вас есть, в том числе, направление на МСЭК ( для получения инвалидности).

« Вручение повестки не всегда означает, что отправят служить. Возможно, вызов для уточнения данных и в этом случае Вы можете предоставить медицинские документы относительно новых диагнозов, результаты обследований и, главное, направление на МСЭК», ― разъясняют эксперты

Одна из причин неявки в ТЦК – пребывание на лечении. Но это следует подтвердить документально в соответствующий ТЦК, где находится дело военнообязанного.

Повестка во время прохождения МСЭК

Если последней ВВК прошло 12 месяцев, то в этом случае никто не может выписывать мобилизационное распоряжение. Повторная ВВК должна быть в обязательном порядке. И в этом случае лицо предоставляет имеющиеся медицинские документы и сообщает о прохождении МСЭК.

Если у человека есть определенные заболевания, по которым не может проходить службу, то сначала ему могут дать отсрочку на два месяца.

После прохождения этого срока военнообязанный должен пройти повторную ВВК, и тогда при необходимости ему могут еще дважды продлить эту отсрочку на два месяца. То есть общий срок такой отсрочки – шесть месяцев. После этого ВВК будет принимать решение о признании лица непригодным к службе.

« Если вы будете признаны лицом с инвалидностью какой-либо группы, то не будете подлежать мобилизации согласно статье 23 Закона Украины о мобилизации и мобилизационной подготовке», ― подчеркивают адвокаты.

Кто не подлежит мобилизации в Украине

В 2022 году Верховная Рада определила категории украинцев, получающих отсрочку. Не мобилизуют во время войны украинцев по следующим категориям:



по семейным обстоятельствам;

по состоянию здоровья;

за профессиональной деятельностью;

для получения образования, преподавания или занятия наукой;

Отсрочка по профессиональной деятельности



забронированные на период мобилизации и военное время за органами государственной власти, другими государственными органами, органами местного самоуправления, а также за предприятиями, учреждениями и организациями в порядке, установленном Кабинетом Министров Украины;

народные депутаты Украины, депутаты Верховной Рады Автономной Республики Крым;

работники органов военного управления ( органов управления), воинских частей ( подразделений), предприятий, учреждений и организаций Министерства обороны Украины, Вооруженных Сил Украины, Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, Службы безопасности Украины, Службы внешней разведки Украины, Национальной гвардии Украины, Государственной пограничной службы Украины, Национальной полиции Украины, налоговой милиции, Национального антикоррупционного бюро Украины, Государственного бюро расследований, Государственной исполнительной службы Украины, Управления государственной охраны Украины;

органов управления), воинских частей подразделений), предприятий, учреждений и организаций Министерства обороны Украины, Вооруженных Сил Украины, Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, Службы безопасности Украины, Службы внешней разведки Украины, Национальной гвардии Украины, Государственной пограничной службы Украины, Национальной полиции Украины, налоговой милиции, Национального антикоррупционного бюро Украины, Государственного бюро расследований, Государственной исполнительной службы Украины, Управления государственной охраны Украины; другие военнообязанные или отдельные категории граждан в предусмотренных законом случаях.

Отсрочка по семейным обстоятельствам



женщины и мужчины, на содержании которых находятся трое и более детей младше 18 лет;

женщины и мужчины, самостоятельно воспитывающие ребенка ( детей) в возрасте до 18 лет;

детей) в возрасте до 18 лет; женщины и мужчины, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, воспитывающие ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;

усыновители, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, на содержании которых находятся дети-сироты или дети, лишенные родительской опеки, в возрасте до 18 лет;

женщины и мужчины, имеющие несовершеннолетнего ребенка ( детей) и мужчины ( жену), который ( которая) проходит военную службу по одному из видов военной службы, определенных частью шестой статьи 2 Закона Украины О воинской обязанности и военной службе;

детей) и мужчины жену), который которая) проходит военную службу по одному из видов военной службы, определенных частью шестой статьи 2 Закона Украины О воинской обязанности и военной службе; беременные женщины;

женщины и мужчины, чьи близкие родственники ( муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, баба или родной ( полнородный, неполнородный) брат или сестра) погибли или пропали без вести при осуществлении мер по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, а также при обеспечении национальной безопасности и обороны, отпоре и сдерживании вооруженной агрессии против Украины во время действия военного положения.

Женщины и мужчины, чьи близкие родственники ( муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, баба или родной ( полнородный, неполнородный) брат или сестра) погибли или пропали без вести во время проведения антитеррористической операции из числа:

военнослужащих или работников образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, защищавших независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, погибших или пропавших без вести при непосредственном участии в антитеррористической операции, обеспечении ее проведения, находясь непосредственно в районах антитеррористической операции в период ее проведения;

работников предприятий, учреждений, организаций, которые привлекались к обеспечению проведения антитеррористической операции и погибли или пропали без вести во время проведения антитеррористической операции непосредственно в районах и в период ее проведения;

лиц, погибших или пропавших без вести при непосредственном участии в антитеррористической операции, обеспечении ее проведения, находясь непосредственно в районах антитеррористической операции в период ее проведения в составе добровольческих формирований, созданных или самоорганизовавшихся для защиты независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, условия, что в дальнейшем такие добровольческие формирования были включены в состав образованных в соответствии с законами Украины военных формирований и правоохранительных органов;

лиц, погибших или пропавших без вести при непосредственном участии в антитеррористической операции, обеспечении ее проведения, находясь непосредственно в районах ее проведения в составе добровольческих формирований, которые были образованы или самоорганизовались для защиты независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, но в дальнейшем такие добровольческие формирование не были включены в состав образованных в соответствии с законами Украины военных формирований и правоохранительных органов, и выполняли задачи антитеррористической операции во взаимодействии с образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями и правоохранительными органами.

Отсрочка по состоянию здоровья:

признаны в установленном порядке лицами с инвалидностью или в соответствии с заключением военно-врачебной комиссии временно непригодными к военной службе по состоянию здоровья на срок до шести месяцев ( с последующим прохождением военно-врачебной комиссии);

с последующим прохождением военно-врачебной комиссии); женщины и мужчины, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, воспитывающие ребенка, больного тяжелыми болезнями, полный перечень которых есть в законе;

женщины и мужчины, на содержании которых находится совершеннолетний ребенок, являющийся лицом с инвалидностью I или II группы;

заняты постоянным уходом за больной женой ( мужем), ребенком, а также родителями своими или жены ( мужчины), которые по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения нуждаются в постоянном уходе;

мужем), ребенком, а также родителями своими или жены мужчины), которые по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения нуждаются в постоянном уходе; имеющие жену ( супруги) из числа лиц с инвалидностью и/или одного из своих родителей или родителей жены ( мужчины) из числа лиц с инвалидностью I или II группы;

супруги) из числа лиц с инвалидностью и/или одного из своих родителей или родителей жены мужчины) из числа лиц с инвалидностью I или II группы; опекуны лица с инвалидностью, признанной судом недееспособным;

лица, занятые постоянным уходом за лицом с инвалидностью I группы;

лица, занятые постоянным уходом за лицом с инвалидностью II группы или за лицом, за заключением медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения требует постоянного ухода, в случае отсутствия других лиц, которые могут осуществлять такой уход;

Отсрочка для получения образования, преподавания, занятия наукой



соискатели профессиональной ( профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования, ассистенты-стажеры, аспиранты и докторанты, обучающиеся по дневной или дуальной формам получения образования;

профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования, ассистенты-стажеры, аспиранты и докторанты, обучающиеся по дневной или дуальной формам получения образования; научные и научно-педагогические работники заведений высшего и профессионального высшего образования, научных учреждений и организаций, имеющих ученое звание и/или научную степень, и педагогические работники профессиональных заведений ( профессионально-технического) образования, учреждений общего среднего образования, при условии, что они работают соответственно в высшем или профессиональном высшем образовании, научных учреждениях и организациях, учреждениях профессионального ( профессионально-технического) или общего среднего образования по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки.