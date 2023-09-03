Касается и ограниченно годных. Минобороны изменило Расписание болезней для оценки пригодности к военной службе 3 сентября, 21:14 ВСУ (Фото:facebook.com/GeneralStaff.ua)

Министерство обороны Украины утвердило новые изменения в Расписание болезней, по которым ВВК будут определять полную пригодность и ограниченную пригодность к военной службе.

Об этом говорится в приказе Минобороны № 490, который вступил в силу 25 августа.

Согласно этому приказу, был обновлен перечень болезней для оценки состояния здоровья военнослужащих. В этом списке детализировали порядок определения места службы для ограниченно годных, а также уточняется порядок принятия постановления ВВК о причинной связи заболевания, травмы (ранения, контузии, увечья) с прохождением военной службы.

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Теперь ВВК может принимать постановление о годности к военной службе по целому ряду болезней. Теперь пункты 2-в, 4-в, 5-в, 12-в, 13-в, 14-в, 17-в, 21-в, 22-в из этого перечня являются не «спорными», а значит пригодными будут признавать лиц с такими заболеваниями:

2-в — клинически вылеченный туберкулез;

4-в — вирусные гепатиты с незначительным нарушением функций;

5-в — бессимптомное носительство ВИЧ;

12-в — медленно прогрессирующие и непрогрессирующие с незначительными нарушениями функций и редкими обострениями анемии, нарушения свертываемости крови, пурпура, геморрагические состояния, другие болезни крови и кроветворных органов, некоторые нарушения с привлечением иммунного механизма;

13-в — болезни эндокринной системы с незначительными нарушениями функций;

14-в — легкие кратковременные болезненные проявления психических расстройств;

17-в — невротические, связанные со стрессом и соматоформные расстройства при умеренно выраженных, кратковременных проявлениях, с астеническим состоянием;

21-в — медленно прогрессирующие болезни центральной нервной системы с незначительными нарушениями функций;

22-в — эпизодические и пароксизмальные расстройства, кроме эпилепсии, с незначительными нарушениями функций органов и систем.

В отношении лиц, имеющих ограниченную пригодность к службе, теперь вместе с постановлением о состоянии здоровья должно выдаваться постановление о пригодности лица к службе по конкретной военной специальности (ВОС).

Если военнослужащего признали непригодным к службе по соответствующему ВОС, то перед переходом на другую должность командир части может направить его на повторную ВВК для определения годности к службе по новой военной специальности.

30 августа президент Украины Владимир Зеленский провел заседание СНБО по работе военно-врачебных комиссий. На нем было предложено пересмотреть систему определения годности к военной службе с тем, чтобы дать больше возможностей командирам привлекать военнослужащих к выполнению задач и исключить манипуляции с понятием ограниченной годности.