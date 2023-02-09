Пять главных изменений в ВВК. Что поменяют в работе военных врачебных комиссий в первую очередь

9 февраля, 19:18
Поделиться:
ВЛК в Украине собираются перезагрузить для улучшения работы во время войны (Фото:Генеральный штаб ВСУ/Facebook)

ВЛК в Украине собираются перезагрузить для улучшения работы во время войны (Фото:Генеральный штаб ВСУ/Facebook)

В Украине продолжается всеобщая мобилизация и были сформированы даже дополнительные ВВК. Рассказываем, как правительство планирует менять работу во время войны.

Читайте также:
Четыре категории военных. Кого в первую очередь коснется отмена выплат 30 тысяч гривен

Министерство обороны Украины планирует изменить особенности работы ВВК для облегчения раненым военным прохождения всех обследований. Тем не менее, анонсировано пять направлений, в которых следует ожидать изменений, сообщает Минобороны.

Видео дня

В целях перезагрузки работы военно-врачебных комиссий в военных учреждениях будет ускорено внедрение электронной медицинской информационной системы (МИС) и введение электронных очередей.

Работа ВВК в 2023 году — меняющаяся

Военные планируют ввести несколько обновлений в процедурах ВВК. Это будут:

  • введение сервисного обслуживания в военных заведениях ВВК;
  • ускорение внедрения в военных заведениях электронной медицинской информационной системы (МИС);
  • использование электронного документооборота при работе ВВК;
  • введение электронных очередей для прохождения ВВК;
  • пересмотр и оптимизация количества ВВК во время войны;
Читайте также:
Отмена выплат по службе. Может ли военный вернуть доплату 30 тысяч гривен и как это сделать

Замминистра обороны Анна Маляр уточнила, что во время войны уже было создано более 400 ВВК. Однако из-за вызовов военного положения система все равно нуждается в перезагрузке.

«Полномасштабное вторжение поставило перед новыми вызовами медицинское обеспечение, в том числе и несовершенную систему ВВК. За это время было создано единое медицинское пространство гражданской и военной медицины, а также расширена система ВВК. А именно было создано 66 внештатных ВВК в военных медицинских учреждениях, а также дополнительно в учреждениях здравоохранения различных форм собственности еще 340 внештатных ВВК», ― сообщает Маляр.

Читайте также:

Мобилизация 2023 — одна категория мужчин получила право аннулировать повестку, врученную на улице (Фото:Генеральный штаб ВСУ/Facebook) Решение высшего военного управления. Одной категории мужчин не будут выдавать повестки во время мобилизации

Это позволит избежать ситуаций, когда военнослужащие после ранения для получения экспертного заключения вынуждены проводить время в огромных очередях и заниматься бумажной волокитой.

Соответствующие договоренности достигнуты по итогам заседания Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки с участием представителей профильных министерств и ведомств.

Обновление особенностей работы ВВК также повлияет на процедуру общей мобилизации — проверку состояния здоровья мужчин и женщин, которых призывают сейчас.

Читайте также:
Редактор: Александр Галаджий

Теги:   Военные Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Министерство обороны Украины Раненые Анна Маляр военно-врачебная комиссия

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X