Пять главных изменений в ВВК. Что поменяют в работе военных врачебных комиссий в первую очередь 9 февраля, 19:18 ВЛК в Украине собираются перезагрузить для улучшения работы во время войны (Фото:Генеральный штаб ВСУ/Facebook)

В Украине продолжается всеобщая мобилизация и были сформированы даже дополнительные ВВК. Рассказываем, как правительство планирует менять работу во время войны.

Министерство обороны Украины планирует изменить особенности работы ВВК для облегчения раненым военным прохождения всех обследований. Тем не менее, анонсировано пять направлений, в которых следует ожидать изменений, сообщает Минобороны.

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В целях перезагрузки работы военно-врачебных комиссий в военных учреждениях будет ускорено внедрение электронной медицинской информационной системы (МИС) и введение электронных очередей.

Работа ВВК в 2023 году — меняющаяся

Военные планируют ввести несколько обновлений в процедурах ВВК. Это будут:

введение сервисного обслуживания в военных заведениях ВВК;

ускорение внедрения в военных заведениях электронной медицинской информационной системы ( МИС);

МИС); использование электронного документооборота при работе ВВК;

введение электронных очередей для прохождения ВВК;

пересмотр и оптимизация количества ВВК во время войны;

Замминистра обороны Анна Маляр уточнила, что во время войны уже было создано более 400 ВВК. Однако из-за вызовов военного положения система все равно нуждается в перезагрузке.

«Полномасштабное вторжение поставило перед новыми вызовами медицинское обеспечение, в том числе и несовершенную систему ВВК. За это время было создано единое медицинское пространство гражданской и военной медицины, а также расширена система ВВК. А именно было создано 66 внештатных ВВК в военных медицинских учреждениях, а также дополнительно в учреждениях здравоохранения различных форм собственности еще 340 внештатных ВВК», ― сообщает Маляр.

Это позволит избежать ситуаций, когда военнослужащие после ранения для получения экспертного заключения вынуждены проводить время в огромных очередях и заниматься бумажной волокитой.

Соответствующие договоренности достигнуты по итогам заседания Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки с участием представителей профильных министерств и ведомств.

Обновление особенностей работы ВВК также повлияет на процедуру общей мобилизации — проверку состояния здоровья мужчин и женщин, которых призывают сейчас.