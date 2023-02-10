Всеобщая мобилизация во время войны. Что влияет на решение ВЛК и когда пригодность определяется персонально 10 февраля, 19:10 Мобилизация в Украине 2023: как проходит ВЛК во время войны (Фото:Министерство обороны Украины / facebook)

В Украине идет общая мобилизация, повестки выписываются на улицах всем мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет. Украинцы обращаются к юристам для толкования сетки с болезнями ВВК, которые определяют степень годности.

Особенности проведения военно-врачебной комиссии в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки предусмотрены Приказом № 402 Министерства обороны об утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины. Там есть таблица с болезнями и как они влияют на пригодность мужчин и женщин во время войны и, соответсвенно, на решение ВВК.

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Адвокат Ирина Мамай объяснила, как врачи в ТЦК могут рассматривать пригодность мужчины и сообщила об особенностях принятия решений о пригодности во время войны. В частности, она предупредила, что ВЛК признают военнообязанных пригодными, если требуется индивидуальная оценка.

Во время мобилизации военнообязанные осматриваются врачами военно-врачебной комиссии по графам ІІ и ІІІ таблицы, указанной в Положении.

«В военное время действует следующее правило: В военное время по статьям (пунктами статей) Расписания болезней, предусматривающих индивидуальную оценку годности или ограниченную пригодность к военной службе лиц, прошедших медицинское освидетельствование по графам II, III, ВВК принимает постановление "пригоден к военной службе", за исключением статей 2-в, 4-в, 5-в, 12-в, 13-в, 14-в, 17-в, 21-в, 22-в», ― подчеркнула юристка .

В общем, по правилам работы ВВК, непригодными к службе определяют военнообязанных:

с ВИЧ СПИД;

открытым туберкулезом;

вирусными гепатитами;

деформацией костей черепа и челюсти, приводящих к сильным нарушениям функций;

граждан с инвалидностью;

больных шизофренией;

больных онкологией не в состоянии ремиссии.

Однако по расписанию болезней непригодными могут признаваться граждане Украины, которые имеют болезнь, определенную в пунктах а) статей Положения.

«При наличии показаний гражданам и военнослужащим предлагается хирургическое лечение. При неудовлетворительных результатах лечения или отказе от него пригодность к военной службе определяется в зависимости от выраженности патологического процесса», - добавляет адвокат.

По словам Ирины Мамай, ВВК может предоставить временную непригодность, если военнообязанный согласится на хирургическое решение болезней. Однако никто не обязан это делать. Временная негодность предоставляется на два месяца и продлевается дважды по два месяца. Итого может быть полгода.