Пять обновлений для военнослужащих. Как работают ВВК в Украине и что изменилось в процессе прохождения 11 мая, 17:26 ВВК 2023 — пять главных изменений в процедуре прохождения медкомиссии в украинских ТЦК (Фото:Главнокомандующий ВС Украины/Facebook)

В Украине с 24 февраля 2022 года продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. Сотни тысяч мужчин и женщин вступили в силы обороны и противостоят полномасштабному вторжению РФ в Украину. Система военно-врачебных комиссий не была готова к масштабным боевым действиям, и ее срочно меняют для облегчения обследования раненых военных.

В Украине с 2023 года проводится модернизация работы системы военно-врачебных комиссий, которые занимают важное звено военного осуществления соцгарантий. ВВК определяют степень годности военных к службе, о причинной связи заболеваний (ранения, контузии, травмы, увечья) со службой в Вооруженных Силах Украины, о необходимости в лечении, реабилитации, протезировании и т.д.

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После решения ВВК военные направляются по необходимости на МСЭК для установления степени инвалидности или процента потери трудоспособности. Также на основе их решений военные возвращаются к несению службы.

В начале мая Верховная Рада приняла законопроект №9154 о работе комиссий, которым позволила увеличить количество ВВК за счет государственных, коммунальных, медицинских учреждений МВД и сектора безопасности. Теперь при необходимости их можно создавать в коммунальных больницах, чтобы уменьшить очереди и ускорить прохождение комиссии.

Также парламент поддержал законопроект №9158 оборонного комитета об упрощении оформления справки об обстоятельствах получения травмы и направлении ее в госпиталы.

Происходит цифровизация документооборота и создание электронных очередей на ВВК, а также перенаправление финансирования для обеспечения работы врачей во вновь ВВК.

Главные изменения в работе ВВК весной 2023 года

Military Media Centrе собрал главные обновления в работе ВВК за последние полгода и все еще внедряемые процессы. Можно выжить 5 основных групп обновлений:

1. Финансирование. Введен пакет медицинских услуг в рамках Программы медицинских гарантий.

В Украине созданы новые ВВК не только в ТЦК, но и в гражданских медучреждениях – в местах, где их больше не хватает, что определяет военное руководство:

внештатные ВВК при ТЦК созданы на базе гражданских медучреждений;

их количество и перечень определен руководством ОВА;

НСЗУ заключает договоры с медучреждениями и обеспечивает оплату предоставленных услуг.

От ВВК гарантируется три вида безвозмездных услуг:

проведение медосмотров ( лабораторных и инструментальных исследований);

лабораторных и инструментальных исследований); направление при наличии показаний в другие медучреждения для обследований;

оформление проектов справок и формирование медвыводов о состоянии здоровья.

2. Приняты изменения в законодательство, упрощающие оформление военнослужащим справки об обстоятельствах травмы (ранения, контузии, увечья), необходимой для лечения, получения ОГД и прохождения МСЭК при необходимости.

Совершенствуется процесс документооборота между воинскими частями и учреждениями здравоохранения.

3. Увеличено количество гарнизонных ВВК для расширения пропускной способности в местах расположения военнослужащих.

4. Создание выездных комиссий и обновление методических рекомендаций для ВВК:

разработаны рекомендации по организации работы ВВК и обслуживанию посетителей;

проводятся выездные заседания МСЭК к военнослужащим.

5. Цифровизация работы ВВК и документооборота:

начался пилотный процесс документооборота между в/ч, ВОЗ и ТЦК;

развернута электронная очередь в отдельных гарнизонных ВВК, процесс внедрения продолжается;

военные заведения приобщаются к работе с ЕСОЗ, продолжается обеспечение компьютерной техники.

Направление на ВВК

Направление на ВВК может дать прямой начальник (от командира части и выше), а также органы управления/подразделения Военной службы правопорядка Вооруженных Сил Украины, прокуратура, суд, начальник гарнизона, начальник военного лечебного учреждения (на основании представления начальника лечебного отделения по месту лечения), военный комендант гарнизона, руководитель ТЦК.

В случае проведения ВВК во время стационарного лечения направление на ВВК военнослужащему не выдается. Лечащий врач принимает решение по необходимости в ВВК, по его ходатайству военнослужащего зачисляют на прохождение военно-врачебной комиссии.

Документы для прохождения ВВК

Для прохождения ВВК в военное время тебе нужно иметь с собой следующие документы:

направление на медицинское освидетельствование ВВК;

медицинская книга;

удостоверение личности (военный билет или удостоверение офицера);

медицинская характеристика (необязательный документ в военное время);

служебная характеристика (необязательный документ в военное время);

оригинал справки об обстоятельствах травмы от твоей в/ч (в случае получения травмы, ранения, контузии, увечья вследствие боевых действий) и/или заверенную копию акта о несчастном случае (острое профессиональное заболевание (отравление), ранение, контузии, травмы, увечья, кроме тех случаев, которые наступили в результате поражений или действий со стороны противника);

удостоверение УБД (по наличию);

выписки из личных дел и другие справочные материалы для военнослужащих – участников боевых действий (могут быть в виде ксерокопий, однако заверены соответствующими должностными лицами и печатью в/ч).

Что делать, когда военного отказываются направлять на ВВК

В случае если воинская часть и другие уполномоченные лица незаконно, по мнению военного, отказывают в направлении на ВВК, можно обращаться:

На горячую линию Командование медицинских сил ВСУ ( 044 522 83 58) и/или Министерства обороны Украины ( 0 800 500 442).

044 522 83 58) и/или Министерства обороны Украины 0 800 500 442). Если это не сработало, следует подать заявление в суд с требованием обязать командира воинской части предоставить направление на ВВК. В настоящее время существует практика положительных решений в таких вопросах.