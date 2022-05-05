Образование во время войны. Что изменилось с мая для учащихся и абитуриентов 5 мая, 08:08 Цей матеріал також доступний українською В Украине упраздняли ГИА, ВНО, ЕФИ и ЕФОВ (Фото:eabff / Depositphotos)

С начала мая в условиях военного положения произошли изменения в образовательном процессе. В частности, отменили ГИА, ВНО, ЕВЭ и ЕФВИ.

01 мая 2022 вступил в силу закон О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в сфере образования, которым вносятся изменения в ряд нормативно-правовых актов, среди которых законы:

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Освобождение от ГИА

Законом предусмотрено, что соискатели образования, завершающие получение полного общего среднего образования в 2021/2022 учебном году, то есть ученики 11-х классов, освобождаются от прохождения государственной итоговой аттестации (ГИА).

Новые условия приема на обучение

В этом году прием на обучение для получения степени младшего бакалавра, бакалавра и магистра осуществляется в особом порядке, определенном центральным органом исполнительной власти в сфере образования и науки (Министерство образования и науки Украины), без использования результатов внешнего независимого оценивания (ВНО), единого вступительного экзамена (ЕВЭ) и единого профессионального вступительного испытания (ЕФВИ).

Справка :

ВНО проводится с целью обеспечения права лиц на равный доступ к высшему образованию и оценки соответствия результатов обучения, полученных на основе полного общего среднего образования, государственным требованиям.

ЕФВИ и ЕВЭ — это форма вступительного испытания для поступления на обучение для получения степени магистра на основе полученной степени высшего образования ( образовательно-квалификационный уровень специалиста). ЕФВИ предусматривает выполнение двух тестов: из общих учебных компетентностей и предметного. ЕВИ — это тестирование по иностранному (английского, немецкого, французского или испанского) языка.

Изменения относятся также к поступлению в учреждения профессионального высшего образования. Так, в 2022 году прием на обучение в такие учреждения также будет осуществляться в особом порядке, определенном Министерством науки и образования Украины.

Кто из школьников освобождается от ГИА

Соответствующим министерским приказом Об освобождении от прохождения государственной итоговой аттестации учащихся, завершающих получение начального и базового общего среднего образования, в 2021/2022 учебном году в 2021/2022 учебном году от прохождения государственной итоговой аттестации освобождаются учащиеся образования, то есть учащиеся 4-х и 9-х классов соответственно.

Напомним, при потере в условиях полномасштабной войны документов об общем среднем образовании можно получить дубликат свидетельства.

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