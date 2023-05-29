Президент Сербии заявил, что премьер Косово мечтает стать Зеленским и «самое сложное» впереди 29 мая, 10:32 Александар Вучич (Фото:REUTERS/Ognen Teofilovski)

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что самая сложная ситуация по Косово впереди, потому что премьер-министр Альбин Курти «мечтает быть» украинским лидером Владимиром Зеленским.

Об этом он сказал в эфире Pink TV.

По словам Вучича, в Косово произойдет то, «чего мы раньше не видели и о чем не могли мечтать». Президент Сербии обвинил в таких своих прогнозах премьера этого государства Альбина Курти из-за «провокационных действий и ужасно безответственного поведения».

Видео дня

«Я боюсь общей незащищенности, нестабильности, даже больших конфликтов, потому что я знаю, что сербы не могут этого терпеть. И я знаю, что этот последний, который бросил вызов всему, не хочет оставлять должность, потому что он стремится, мечтает и фантазирует стать Зеленским», — сказал Вучич, не объяснив такую параллель.

Напряжение между Белградом и Приштиной в очередной раз увеличилось 26 мая. Полиция в Косово столкнулась с местными сербами, которые пытались заблокировать новоизбранному мэру- албанцу доступ к его офису. Сербы бойкотировали последние выборы и считают их результат нелегитимным.

Вучич приказал привести сербскую армию в состояние повышенной боеспособности.