Одна РСЗО, 10 артсистем и более 900 оккупантов: Генштаб ВСУ назвал потери России на войне в Украине за сутки

27 июля, 07:49
Россия потеряла на войне против Украины еще около 920 солдат (Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko)

За минувшие сутки, 26 июля, страна-агрессор Россия потеряла на войне против Украины около 920 солдат. Общие потери войск РФ по состоянию на воскренье, 27 июля, составляют ориентировочно 1 049 250 оккупантов убитыми и ранеными.

Об этом говорится в отчете Генерального штаба ВСУ.

Потери российской армии в военной технике составляют:

  • танков — 11 056 (+7) ед;
  • боевых бронированных машин — 23 059 (+7) ед;
  • артиллерийских систем — 30 812 (+35) ед;
  • РСЗО — 1448 (+2) ед;
  • средств ПВО — 1201 (+0) ед;
  • самолетов — 421 (+0) ед;
  • вертолетов — 340 (+0) ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 47 959 (+125) ед;
  • крылатых ракет — 3535 (+0) ед;
  • кораблей / катеров — 28 (+0) ед;
  • подводных лодок — 1 (+0) ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 56 371 (+158) ед;
  • специальной техники — 3935 (+0) ед.

Инфографика: Генштаб ЗСУ

10 июля издание The Economist писало, что во время так называемого летнего наступления РФ, начавшегося 1 мая, российские войска могли потерять около 31 000 человек — это больше, чем на любом другом этапе войны.

Что показывает статистика потерь России на фронте

18 июля глава военной полиции Эстонии Тоомас Вели сообщил, что потери российской армии в войне против Украины в пересчете на оккупированную площадь уже превысили масштабы человеческих потерь СССР в советско-финской войне, известной как Зимняя война.

«Если учесть человеческие потери, которые понесла Россия, получается, что каждый квадратный километр обошелся ей в статистически примерно 70 раненых или погибших. Возможно, эти массовые атаки, которые они проводят, даже хуже, чем, например, Зимняя война в Финляндии, где Россия, или Советский Союз в то время, заплатила за каждый квадратный километр примерно 20−30 погибшими или ранеными солдатами. Это огромные потери, астрономические потери», — рассказал Вели.

