Потери России в войне против Украины превысили 200 тысяч военных — Генштаб

17 мая, 07:50
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Тела ликвидированных российских солдат грузят в вагоны, май 2022 года (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Тела ликвидированных российских солдат грузят в вагоны, май 2022 года (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 200 590 своих военных, за минувшие сутки — 610.

Такие данные по состоянию на утро среды, 17 мая, обнародовал Генштаб ВСУ в Facebook.

Также оккупанты потеряли более 26 тысяч единиц техники, среди них:

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  • Танки — 3771 (+9)
  • Боевые бронированные машины — 7365 (+17)
  • Артиллерийские системы — 3166 (+16)
  • Реактивные системы залпового огня (РСЗО) — 562 (+0)
  • Средства противовоздушной обороны (ПВО) — 318 (+2)
  • Самолеты — 308 (+0)
  • Вертолеты — 294 (+0)
  • Беспилотники (БПЛА) оперативно-тактического уровня — 2748 (+16)
  • Крылатые ракеты — 982 (+9)
  • Корабли/катера — 18 (+0)
  • Автомобильная техника и автоцистерны — 6067 (+19)
  • Специальная техника — 417 (+7)

Видео дня

По состоянию на февраль западные чиновники и американский Центр стратегических и международных исследований (CSIS) уже тогда говорили о суммарных потерях России в 200−250 тысяч.

В конце марта министр обороны Великобритании Бен Уоллес озвучил оценки США, заявив, что РФ уже потеряла более 220 тысяч военных ранеными и убитыми.

Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Российские военные Война России против Украины Генштаб ВСУ потери врага

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