Потери России в войне против Украины превысили 200 тысяч военных — Генштаб
Тела ликвидированных российских солдат грузят в вагоны, май 2022 года (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)
С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 200 590 своих военных, за минувшие сутки — 610.
Такие данные по состоянию на утро среды, 17 мая, обнародовал Генштаб ВСУ в Facebook.
Также оккупанты потеряли более 26 тысяч единиц техники, среди них:
- Танки — 3771 (+9)
- Боевые бронированные машины — 7365 (+17)
- Артиллерийские системы — 3166 (+16)
- Реактивные системы залпового огня (РСЗО) — 562 (+0)
- Средства противовоздушной обороны (ПВО) — 318 (+2)
- Самолеты — 308 (+0)
- Вертолеты — 294 (+0)
- Беспилотники (БПЛА) оперативно-тактического уровня — 2748 (+16)
- Крылатые ракеты — 982 (+9)
- Корабли/катера — 18 (+0)
- Автомобильная техника и автоцистерны — 6067 (+19)
- Специальная техника — 417 (+7)
По состоянию на февраль западные чиновники и американский Центр стратегических и международных исследований (CSIS) уже тогда говорили о суммарных потерях России в 200−250 тысяч.
В конце марта министр обороны Великобритании Бен Уоллес озвучил оценки США, заявив, что РФ уже потеряла более 220 тысяч военных ранеными и убитыми.