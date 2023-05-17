Потери России в войне против Украины превысили 200 тысяч военных — Генштаб 17 мая, 07:50 Тела ликвидированных российских солдат грузят в вагоны, май 2022 года (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 200 590 своих военных, за минувшие сутки — 610.

Такие данные по состоянию на утро среды, 17 мая, обнародовал Генштаб ВСУ в Facebook.

Также оккупанты потеряли более 26 тысяч единиц техники, среди них:

Танки — 3771 ( +9)

+9) Боевые бронированные машины — 7365 ( +17)

+17) Артиллерийские системы — 3166 ( +16)

+16) Реактивные системы залпового огня ( РСЗО) — 562 ( +0)

РСЗО) — 562 +0) Средства противовоздушной обороны ( ПВО) — 318 ( +2)

ПВО) — 318 +2) Самолеты — 308 ( +0)

+0) Вертолеты — 294 ( +0)

+0) Беспилотники ( БПЛА) оперативно-тактического уровня — 2748 ( +16)

БПЛА) оперативно-тактического уровня — 2748 +16) Крылатые ракеты — 982 ( +9)

+9) Корабли/катера — 18 ( +0)

+0) Автомобильная техника и автоцистерны — 6067 ( +19)

+19) Специальная техника — 417 ( +7)

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По состоянию на февраль западные чиновники и американский Центр стратегических и международных исследований (CSIS) уже тогда говорили о суммарных потерях России в 200−250 тысяч.



В конце марта министр обороны Великобритании Бен Уоллес озвучил оценки США, заявив, что РФ уже потеряла более 220 тысяч военных ранеными и убитыми.