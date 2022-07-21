«Прямой угрозы нет». В разведке не считают, что сейчас войска Беларуси могут вторгнуться в Украину 21 июля, 15:50 Учения в Беларуси (Фото:Минобороны Беларуси)

Разведка не считает, что войска Беларуси могут вторгнуться на территорию Украины, сообщил представитель ГУР Минобороны Вадим Скибицкий.

Он уточнил во время брифинга, что возле границы Украины находятся шесть белорусских батальонов, а также разведка наблюдает подготовку спецподразделений в армии Беларуси с участием российских инструкторов.

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«Угроза в этом случае может быть только одна, что с территории Беларуси могут действовать диверсионно-разведывательные группы в наших северных областях. Это и разведка, и возможные диверсии», — уточнил он.

Скибицкий добавил, что ВСУ отслеживают действия войск Беларуси, но пока разведка не фиксируется создание вражеских наступательных групп.

«Уровень угрозы может резко увеличиться за счет переброски на территорию Беларуси российских войск. Ситуация сложная и контролируемая, но сегодня прямой угрозы нет», — подчеркнул он.

Скибицкий предупредил, что российская техника остается на белорусских аэродромах, поэтому есть угроза ракетных ударов по территории Украины.

В конце мая в Минобороны Беларуси объявили, что по поручению Лукашенко создадут «народное ополчение». 7 июня в белорусской армии начались занятия по «боевой готовности». Также режим Лукашенко начал тренировки по «переходу из мирного в военное время», сообщает украинская разведка.

Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщал, что украинские власти не ожидали нападения с территории Беларуси в феврале этого года, а представители соседней страны до последнего уверяли, что ничего подобного не произойдет.

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