«Путин Лукашенко уже дожал». На территории Беларуси пока не создана ударная группировка для вторжения в Украину. Чего им не хватает — Самусь 29 ноября, 18:24 Белорусский и российский диктаторы Лукашенко и Путин (Фото:REUTERS/Turar Kazangapov)

Директор New Geopolitics Research Network Михаил Самусь в эфире Радио НВ рассказал о готовности находящихся на территории Беларуси войск к вторжению на территорию Украины.

Дожмет ли российский диктатор Владимир Путин белорусского узурпатора Александра Лукашенко?

Я думаю, что он его уже дожал. Убийство [Владимира] Макея… Полагаю, это было открытое, демонстративное убийство министра иностранных дел Беларуси, доверенного лица Лукашенко. Это был сигнал Лукашенко, что его маневрирование, его попытки избежать участия в войне против Украины должны быть прекращены; и Лукашенко должен быть готов и войсками, и ракетами, и чем угодно поддержать Россию.

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В настоящее время нет на территории Беларуси созданной ударной группировки, но некоторые сигналы настораживают.

Например, была информация, что около 15 комплексов ТОР были переведены на территорию Беларуси. А это значит, что создается сеть ПВО, которая должна что-либо прикрывать. И что-то — это российские войска.

Очевидно, они уже начали создание системы разведки, ПВО, которая будет в приграничных с Украиной районах или в тех районах, где будут дислоцироваться ударные группировки российских войск. Затем эти российские войска уже начнут размещаться в определенный момент. Для того чтобы их перевезти на территорию Беларуси, много времени не нужно, — скажем, одну-две недели, и эти группировки будут готовы.

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Переброска систем ПВО означает, что планы организации и проведения операции против Украины с территории Беларуси существуют.

Когда произойдет вторжение?

Это зависит от того, как будут развиваться события на фронте, и как быстро россияне могут создать эту группировку на территории Беларуси.

Действительно ли наступление неизбежно, неотвратимо?

Честно говоря, с военной точки зрения, наступление из Беларуси, если поставить себя на место российских генералов, очень выгодно, поскольку оно открывает очень длинный, протяжный фронт против Украины. Оно должно растянуть украинские силы, оттянуть их от южного, восточного направления и уменьшить возможности украинских войск проводить наступательные операции, которые, очевидно, уже в ближайшее время будут набирать новые обороты.

На месте русских генералов я вместо того, чтобы штурмовать Бахмут, начинал бы операции с севера. К счастью, российские генералы не управляют операцией. Управляет операцией Путин: ему что-то рекомендуют, он какие-то решения принимает, и эти решения, как правило, оказываются совершенно неэффективными с военной точки зрения, и хорошо.

Но, с точки зрения перспектив, думаю, россияне попытаются это сделать.

К счастью, они уже утилизировали значительную часть мобилизованных, которых они привлекли на фронт в результате этой «частичной» мобилизации, которая сейчас произошла. Им нужно провести новую мобилизацию, потому что те 200−300 тысяч человек в значительной степени уже уничтожены украинской армией.

Для того чтобы создать группировки на территории Беларуси, им понадобится еще 50 тысяч военнослужащих, чтобы они хотя бы попытались вторгаться в Украину.

Мы можем говорить о том, что после проведения еще одной волны мобилизации вероятность проведения операции по Беларуси будет повышаться.