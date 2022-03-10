Не получат зарплату? Оккупанты в Украине деморализованы — Генштаб

10 марта, 19:47
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Украинские военные успешно дают отпор агрессору (Фото:93-тя ОМБр Холодний Яр / Facebook)

Украинские военные успешно дают отпор агрессору (Фото:93-тя ОМБр Холодний Яр / Facebook)

В Генеральном штабе ВСУ рассказали, что российские оккупанты деморализованы из-за слухов о том, что министерство обороны не может выплатить им зарплату из-за санкций.

«Среди военнослужащих ходят слухи о несостоятельности министерства обороны рф выплачивать денежное довольствие из-за действий санкций, что в свою очередь деморализует личный состав оккупационных подразделений», — сказано в сообщении Генштаба в Facebook.

Также в ВСУ рассказали, что в районе Шестовицы Черниговской области оккупанты ищут способы сдаться в плен.

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https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/269349255378160

По состоянию на 18:00 четверга, 10 марта, украинские защитники сдерживают наступление оккупантов, на Полесском и Волынском направлении противника заставили отступить на невыгодные для него рубежи. Село Бакланова Муравейка в Черниговской области освобождено от российских войск.

После полномасштабного вторжения в Украину Россия стала самой подсанкционной страной в мире, обойдя Иран и КНДР. Все больше крупных международных компаний прекращают работу на российском рынке или продают российские активы.

Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Генштаб Черниговская область Война России против Украины

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