Российские оккупанты обстреляли Рубежное: один человек погиб, еще один ранен — глава Луганской ОВА

28 марта, 08:37
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В результате обстрела разрушен жилой дом (Фото:Сергей Гайдай/Telegram)

В результате обстрела разрушен жилой дом (Фото:Сергей Гайдай/Telegram)

Утром 28 марта российские оккупанты обстреляли Рубежное Луганской области.

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Как сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, в результате атаки пострадал жилой дом.

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По его словам, обнаружено тело одного погибшего, еще один человек ранен. Его доставили в больницу.

Число жертв еще уточняется.

Россия напала на Украину 24 февраля. 28 марта — 33-й день полномасштабной войны с Россией. Войска оккупантов пытаются наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.

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С первых дней войны наиболее сложная ситуация наблюдается в Харькове, Чернигове, Сумах, Мариуполе, в Киеве и окрестностях столицы.

Оккупанты также пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Луганская область Рубежное Сергей Гайдай Война России против Украины

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