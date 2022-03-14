Под Херсоном местные жители не пропускали колонну российской техники, оккупанты открыли огонь в воздух — видео 14 марта, 15:51 Цей матеріал також доступний українською Жители Белозерки вышли защищать свой населенный пункт (Фото:Информационное сопротивление/Telegram)

Под захваченным российскими оккупантами Херсоном местные жители вышли с протестом и не пропускали колонну вражеской техники.

Видео сопротивления украинцев разместили на странице Генштаба Вооруженных сил Украины.

Люди призывали захватчиков возвращаться в свою страну. Они скандировали «Домой!».

Российские оккупанты открыли огонь в воздух.

Как уточнили в Информационном сопротивлении акция протеста прошла в Белозерке. На улицы вышло около 2000 человек.

В 5 утра 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале «военной операции» против Украины. Ранее российское правительство многократно заявляло, что не будет нападать на Украину, при этом месяцами стягивало войска и технику к украинским границам.

14 марта — 19-й день полномасштабной войны с Россией. Российские оккупанты наступают с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города.

С первых дней войны наиболее сложная ситуация наблюдается в Харькове, Чернигове, Сумах, Мариуполе, в Киеве и окрестностях столицы.



Оккупанты также пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины.

Жители захваченных Россией украинских городов в Запорожской и Херсонской областях систематически выходят на митинги против оккупантов.

За свои города стоят в Херсоне, Новой Каховке, Каховке, Геническе, Новоалексеевке, Бердянске и Мелитополе.





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