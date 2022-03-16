Российские оккупанты отпустили сотрудников Бучанского горсовета 16 марта, 14:58 Цей матеріал також доступний українською У сотрудников горсовета оккупанты забрали паспорта (Фото:Бучанский горсовет)

Российские оккупанты отпустили сотрудников горсовета Бучи, которых удерживали в заложниках больше суток.

Как сообщили в пресс-службе горсовета, они уже находятся дома с родными.

«У всех забрали сим-карты, потому они сейчас не на связи», — добавили там.

Утром 15 марта российские оккупанты совершили погром в административном здании Бучанского городского совета и взяли в плен сотрудников и волонтеров.

Оккупанты выбросили их паспорта и другие документы.

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