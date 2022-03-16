Российские оккупанты отпустили сотрудников Бучанского горсовета
У сотрудников горсовета оккупанты забрали паспорта (Фото:Бучанский горсовет)
Российские оккупанты отпустили сотрудников горсовета Бучи, которых удерживали в заложниках больше суток.
Как сообщили в пресс-службе горсовета, они уже находятся дома с родными.
«У всех забрали сим-карты, потому они сейчас не на связи», — добавили там.
Утром 15 марта российские оккупанты совершили погром в административном здании Бучанского городского совета и взяли в плен сотрудников и волонтеров.
Оккупанты выбросили их паспорта и другие документы.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.