Более 60% украинцев назвали невозможным восстановление дружеских отношений с россиянами — опрос 8 апреля, 16:49 Цей матеріал також доступний українською Улицы полностью разрушенного Россией украинского Мариуполя (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

64% украинцев назвали невозможным восстановление дружеских отношений с россиянами после полномасштабного вторжения России и преступлений, совершенных в украинских городах.

Война России против Украины — главные события 8 апреля

Таковы результаты опроса, проведенного Социологической группой Рейтинг.

Этот показатель за последний месяц вырос в полтора раза, раннее такого мнения придерживались 42% опрошенных.

Видео дня

22% респондентов считают, что восстановление дружеских отношений может произойти не менее чем через 20−30 лет.

Тех, кто видит такое примирение в перспективе до 15 лет — около 10%. Даже в регионах юга и востока более половины опрошенных не верят в восстановление дружбы между народами.

При этом, абсолютное большинство (91%) украинцев не поддерживают тезис, что русские и украинцы — это один народ. Тех, кто имеет такое мнение, сегодня только 8% (в августе 2021 года таких было — 41%, в марте 2022 — 21%).

Поддержка этой идеи еще фиксируется среди 23% жителей востока и 13% старших опрошенных. В других регионах и возрастных группах поддержка такого тезиса почти отсутствует.

Опрос проводился 6 апреля. Было опрошено 1200 человек методом телефонного интервью во всех регионах Украины, за исключением оккупированных территорий Донбасса и Крыма. Статическая погрешность не превышает 2,8%.

Россия напала на Украину 24 февраля. 8 апреля — 44-й день полномасштабной войны с Россией. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.

С первых дней войны наиболее сложная ситуация сохраняется в Харькове, Чернигове, Сумах, Мариуполе. Более месяца Россия обстреливала Киев и окрестности столицы, полностью уничтожив ряд населенных пунктов.

После бегства оккупантов из Киевской области мир увидел результаты их зверства, жертвами которого стали сотни людей. В Буче, Ирпене и по Житомирской трассе были обнаружены тела замученных и убитых россиянами мирных жителей.

Мэр Бучи Анатолий Федорук сообщил, что 90% жителей, которые погибли во время захвата города российскими оккупантами, были расстреляны.





На данный момент оккупанты пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины. Они стягивают свои войска для наступления на Донбасс. Из-за этого жителей Донецкой, Луганский и Харьковской областей призывают эвакуироваться в более безопасные регионы.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.