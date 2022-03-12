«Бои идут за территорию». Волновахи как города с инфраструктурой больше не существует — глава Донецкой ОВА 12 марта, 12:54 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты разбомбили Волноваху Донецкой области (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Волновахи Донецкой области как города с инфраструктурой больше не существует, заявил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

«Волновахи с ее инфраструктурой как такового города уже не существует. Бои идут за территорию, чтобы не дать врагу сомкнуть кольцо и достичь тактических и стратегических планов», — сказал он.

Кириленко пояснил, что до войны Волновахский район насчитывал более 100 тысяч населения. Сейчас большую часть эвакуировали.

Он также добавил, что сейчас нельзя говорить, что Волноваха находится под контролем украинских войск.

В 5 утра 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале «военной операции» против Украины. Ранее российское правительство многократно заявляло, что не будет нападать на Украину, при этом месяцами стягивало войска и технику к украинским границам.

12 марта — 17-й день полномасштабной войны с Россией. Российские оккупанты наступают с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города.

С первых дней войны наиболее сложная ситуация наблюдается в Харькове, Чернигове, Сумах, в Киеве и окрестностях столицы.

Оккупанты также пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины.





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