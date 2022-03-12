«Бои идут за территорию». Волновахи как города с инфраструктурой больше не существует — глава Донецкой ОВА

12 марта, 12:54
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Оккупанты разбомбили Волноваху Донецкой области (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Оккупанты разбомбили Волноваху Донецкой области (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Волновахи Донецкой области как города с инфраструктурой больше не существует, заявил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

«Волновахи с ее инфраструктурой как такового города уже не существует. Бои идут за территорию, чтобы не дать врагу сомкнуть кольцо и достичь тактических и стратегических планов», — сказал он.

Кириленко пояснил, что до войны Волновахский район насчитывал более 100 тысяч населения. Сейчас большую часть эвакуировали.

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Он также добавил, что сейчас нельзя говорить, что Волноваха находится под контролем украинских войск.

https://www.facebook.com/pavlokyrylenko.donoda/videos/386909893248663/

В 5 утра 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале «военной операции» против Украины. Ранее российское правительство многократно заявляло, что не будет нападать на Украину, при этом месяцами стягивало войска и технику к украинским границам.

12 марта — 17-й день полномасштабной войны с Россией. Российские оккупанты наступают с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города.

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С первых дней войны наиболее сложная ситуация наблюдается в Харькове, Чернигове, Сумах, в Киеве и окрестностях столицы.

Оккупанты также пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Донецкая область Волноваха Война России против Украины

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