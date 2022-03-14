Украинские военные нанесли удары по полевым базам и складам российских оккупантов — Генштаб ВСУ 14 марта, 09:02 Цей матеріал також доступний українською Российские оккупанты лишаются полевых запасов (Фото:Генштаб ВСУ)

Украинские военные нанесли сокрушительные удары по тыловой инфраструктуре российских оккупантов.

Как сообщили в Генштабе Вооруженных сил Украины, были уничтожены полевые базы и склады противники с целью нарушения системы логистического обеспечения врага на временно захваченных оккупантами территориях Украины.

За минувшие сутки украинская авиация также поразила четыре самолета, три вертолета и беспилотные летательные аппараты.

В 5 утра 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале «военной операции» против Украины. Ранее российское правительство многократно заявляло, что не будет нападать на Украину, при этом месяцами стягивало войска и технику к украинским границам.

14 марта — 19-й день полномасштабной войны с Россией. Российские оккупанты наступают с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города.

С первых дней войны наиболее сложная ситуация наблюдается в Харькове, Чернигове, Сумах, Мариуполе, в Киеве и окрестностях столицы.

Оккупанты также пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины.

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