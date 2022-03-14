Война России против Украины: ВОЗ оценила количество пострадавших в 18 млн человек, более половины из них покинули свои дома 14 марта, 11:22 Цей матеріал також доступний українською Снаряд российских оккупантов попал в жилой дом на Оболони в Киеве, люди потеряли свои дома (Фото:Thomas Peter)

Всемирная организация здравоохранения оценила количество пострадавших от полномасштабного вторжения России в Украину в 18 млн человек.

Как говорится на сайте организации, 6,7 миллионов из них — внутренне перемещенные лица. Почти три миллиона человек бежали из страны за границу.

«Цепочки поставок были серьезно нарушены. Многие дистрибьюторы не работают, некоторые склады недоступны из-за военных операций, запасы медикаментов на исходе, а больницы с трудом справляются с оказанием помощи больным и раненым», — отметили там.

В ВОЗ заявили, что координируют с партнерами оказание гуманитарной медицинской помощи как на территории Украины, так и на ее границах, а также предоставляют техническую поддержку и дополнительный персонал.

Организация работает над уменьшением нехватки жизненно важного оборудования и медикаментов, таких как кислород и инсулин, хирургические принадлежности, анестетики и наборы для переливания крови для сбора, проверки и безопасного переливания крови.

В Украину также доставляют кислородные генераторы, генераторы для поддержания электроснабжения в пострадавших медицинских учреждениях, дефибрилляторы, мониторы, препараты для анестезии, соли для регидратации, марлю и бинты.

В отчете говорится, что 8 марта ВОЗ доставила в Киев 10 тонн наборов для травматологии и неотложной хирургии, которые будут распределены по складам в семи регионах: Киеве, Полтаве, Днепропетровске, Одессе, Запорожье, Житомире и Черкассах.

9−11 марта девять партий по 10 тонн были отправлены в Харьков через Полтаву, в Сумы через Полтаву, в Днепр, в Херсон через Днепр, в Мариуполь через Днепр, в Николаев, в Житомир, в Запорожье и в Черкассы. Каждая партия обслуживает 150 пациентов с травмами и 15 тысяч пациентов первичной медицинской помощи в течение 3 месяцев.

12 марта в больницы Киева были доставлены два аппарата искусственной вентиляции легких, а во Львов поступило 14 тонн травматологических наборов и основных медикаментов для первичной медико-санитарной помощи.

«Для поддержки операций в Украине и на ее территории в Польше создается центр поддержки ВОЗ. ВОЗ также расширила масштабы наблюдения и распространения медицинской информации для раннего выявления вспышек и реагирования на них, а также для лучшего понимания потребностей, угроз и наличия медицинских услуг», — добавили там.

ВОЗ подтвердила в общей сложности 31 атаку на медицинские учреждения в период с 24 февраля по 11 марта, в результате которого 12 человек погибли и 34 получили ранения, из них восемь раненых и двое убитых были медицинскими работниками.

«ВОЗ решительно осуждает акты насилия против здравоохранения. Каждое нападение лишает людей жизненно важных услуг. Нападения на здравоохранение являются нарушением международного гуманитарного права и прав человека», — резюмировали там.

В 5 утра 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале «военной операции» против Украины. Ранее российское правительство многократно заявляло, что не будет нападать на Украину, при этом месяцами стягивало войска и технику к украинским границам.

14 марта — 19-й день полномасштабной войны с Россией. Российские оккупанты наступают с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города.

С первых дней войны наиболее сложная ситуация наблюдается в Харькове, Чернигове, Сумах, Мариуполе, в Киеве и окрестностях столицы.

Оккупанты также пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины.

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