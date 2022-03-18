Над Винницкой областью сбили три ракеты оккупантов — глава ОВА 18 марта, 12:03 Цей матеріал також доступний українською Вражеские ракеты не долетели до намеченной цели (Фото:Генштаб ВСУ)

В пятницу, 18 марта, над Винницкой областью сбили три ракеты российских оккупантов.

Об этом сообщил глава Винницкой ОВА Сергей Борзов.

«В Винницкой области без боевых действий. Три ракеты над областью сегодня сбили ПВО — закрываем небо своими силами», — отметил он.

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Пострадавших нет.

Утром 18 марта оккупанты нанесли ракетные удары по Львову, Киеву, Краматорску и пригороду Запорожья.

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В 5 утра 24 февраля российский диктатор Владимир Путин объявил о начале «военной операции» против Украины.

18 марта — 23-й день полномасштабной войны с Россией. Российские оккупанты наступают с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города.

С первых дней войны наиболее сложная ситуация наблюдается в Харькове, Чернигове, Сумах, Мариуполе, в Киеве и окрестностях столицы.

Оккупанты также пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины.

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